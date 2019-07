2020 wordt een feestjaar voor het Kursaal Leen Belpaeme

09 juli 2019

17u22 2 Oostende Het Kursaal van Oostende kreeg in de eerste helft van 2019 120.000 bezoekers over de vloer. Die bezoekers zijn met een score van bijna 9 op 10 ook uiterst tevreden over zowel het gebouw als de evenementen. Ondertussen wordt er verder geïnvesteerd in ondermeer meubilair dat past bij het erfgoedgebouw, maar wordt ook al even vooruitgeblikt op 2020 wanneer het vernieuwde Kursaal zijn 15de verjaardag viert.

Tijdens 40 evenementen werden in totaal 4244 bezoekers bevraagd in het Kursaal van Oostende. Uit die informatie kan het Kursaal heel wat leren. Zo krijgen de evenementen 8,8 op 10 en de werking en het gebouw 8,9 op 10. Vooral de optredens van Bart Peeters en Niels Destadsbader waren uitschieters. “Het Kursaal blijft een economische motor in Oostende. 83 procent van de mensen komen speciaal naar Oostende voor een concert. Meer dan de helft van de bezoekers komt uit West-Vlaanderen. 13 procent woont in Oostende. Bijna 60 procent blijft eten op restaurant en meer dan 20 procent blijft overnachten in een hotel”, vertelt Bart Tommelein, voorzitter van vzw Kursaal Oostende.

Er wordt blijvend geïnvesteerd in de werking van het gebouw. Zo kwam er een nieuw wifinetwerk en nieuwe LED-armaturen in de erehal. In samenwerking met Petrus en Paulus werden ook nieuwe barelementen, mobiele bars, bloembakken en een nieuw vestiairemeubel geïnstalleerd. Deze passen allemaal binnen de stijl van het gebouw met ondermeer de bekende verticale houten latten waarmee de monumentale wanden zijn bekleed. Er werd naar aanleiding van de feedback ook geïnvesteerd in 200 ergonomische verhoogkussens voor kinderen en kleine mensen en er kwamen nieuwe signalisatiebordjes voor de rij – en stoelnummers.

In december 2004 openden de deuren van het vernieuwd Kursaal. Volgend jaar is daarom een feestjaar voor het beeldbepalend gebouw. Er zullen heel wat unieke mogelijkheden zijn om het gebouw achter de schermen te ontdekken, maar er komen ook verschillende evenementen en collector’s items.