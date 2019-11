2020 wordt een druk jaar voor offshore windsector in de haven van Oostende Leen Belpaeme

15 november 2019

14u48 5 Oostende Het installatieschip Vole au vent van Jan De Nul Group ligt niet meer aan de REBO terminal in de haven van Oostende. Deze heeft op 9 november haar project in Haven Oostende afgerond en maakt plaats voor andere installatieschepen.

De Vole au vent plaatste de afgelopen zes maanden de funderingen van het Northwester 2 windpark met 23 funderingen voor de windturbines en 1 fundering voor het hoogspanningsstation. De bouw van het windpark, op 55 km voor de kust van Oostende, gaat nu de volgende fase in. De Vole au vent wordt in Schiedam voorbereid om de windturbineonderdelen: wieken, torenelementen en gondels vanuit Vlissingen te installeren op de funderingen. De ingebruikstelling van Northwester 2 gebeurt dan terug vanuit Oostende, met het schip Acta Orion dat vanaf eind november tweewekelijks de haven zal aanlopen. In 2020 moet Northwester 2 operationeel zijn.

Ondertussen is Van Oord vanuit Oostende bezig met de installatie van de elektriciteitskabel van windpark Norther. Dat is het dichtste windpark voor de kust, op 23 km van Oostende en telt 44 windturbines van MHI Vestas. De installatie van deze kabel gebeurt met de kabellegger Nexus. Midden volgende week verwacht Haven Oostende de Bold Tern, die gedurende zes maanden vanuit Oostende onderhoudswerken zal uitvoeren aan de bladen van de windparken: Nobelwind, Belwind en Northwind.

2020 wordt een druk jaar op de REBO terminal. Naar analogie met de bouw van windpark Rentel in 2018, bouwen Otary en Siemens Gamesa het tot nu toe grootste en tevens laatste windpark in de huidige concessiezone: SeaMade; met 58 turbines goed voor een totale capaciteit van 487 MW. Opnieuw zullen gondels, torenelementen en bladen op de REBO terminal toekomen, gestockeerd en voorbereid worden voor de installatie op zee.