2020 wordt een druk jaar voor lokale radio Melinda: “Meer dan ooit met onze studio naar buiten treden” Timmy Van Assche

26 januari 2020

12u59 0 Oostende Melinda FM, één van de bekendste lokale radiozenders aan de Middenkust, heeft tijdens een nieuwjaarsreceptie haar plannen voor 2020 uit de doeken gedaan. “Meer dan ooit willen we met onze radio - letterlijk - naar buiten komen.”

Dit jaar bestaat Melinda precies veertig jaar. De veertien dj’s en medewerkers maken zich dus op voor een belangrijk en vooral druk jaar. “Sedert een goed jaar zetten we grote stappen in de professionalisering van onze zender, met onder meer de nieuwe naam Melinda FM, een professioneel jinglepakket en nog meer hitmuziek”, vertellen voorzitter Chris Schoutteet en Marc De Coster van de radiozender. “Maar het belangrijkste is dat we met onze recente mobiele radiostudio nog veel meer naar buiten willen komen - letterlijk, dan. We zullen present tekenen op tal van evenementen in de streek, zoals de Dolle Dagen van Gistel of activiteiten van de Handelaarsbond van Mariakerke in Oostende.” Ondanks de hoge druk die er vandaag op lokale radiozenders ligt, kunnen ze bij Melinda buigen op een mooie dagelijkse werking. De radiozender mag elk jaar rekenen op medewerking van zo’n dertig sponsors.

Melinda werd opgericht door Gentiel Schoutteet, grootvader van Chris, en verliet in het voorjaar van 2018 de bekende stacaravan bij de ‘kromme elleboog’, net over de grens van Oostende in Leffinge. De studio verhuisde naar de bovenverdieping van de naastgelegen carwash CGS Car Cleaning in de Torhoutsesteenweg 4b. Melinda FM is te vinden op 107.8 en 107.2 FM en online op www.melindafm.be.