2019 was een recordjaar voor Atlantikwall in provinciedomein Raversyde Leen Belpaeme

17 februari 2020

14u54 0 Oostende Dat heeft vooral te maken met de heropening van Batterij Aachen vorig jaar in maart.

De Atlantikwall trok vorig jaar 92.785 bezoekers. Dat is ruim een kwart meer dan het jaar voordien. Toen waren er 73.840 bezoekers, het laatste jaar van de restauratie van Batterij Aachen. Ook het record van 2014 werd daarmee gebroken. Toen bezochten 90.436 mensen de oorlogssite. Op 16 maart vorig jaar heropende het WOI-bunkercomplex Batterij Aachen. Er werd 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in de restauratie, vernieuwing en museale inrichting van de duitse kustbatterij. Daarnaast werd de 75ste verjaardag van de Tweede Wereldoorlog herdacht met de expositie ‘Van Bevrijding tot Verzameling’ en waren er opnieuw tal van activiteiten,. Begin juni organiseerde Raversyde een recordeditie van de Europese Bunkerdag.

Bovenop de goede cijfers ligt ook de tevredenheid van de bezoekers hoog. Zo staat Raversyde Atlantikwall helemaal bovenaan de lijst van Tripadvisor in de categorie ‘dingen om te doen in Oostende’. Raversyde ontving in 2019 ook het ‘Certificaat van Uitmuntendheid’ van het reisplatform. Op wattedoen.be blijkt dat de Atlantikwall de op één na beste attractie van West-Vlaanderen is, na het historisch stadscentrum van Brugge. Internationaal krijgt Raversyde steeds meer erkenning. Als projectleider van het Europees netwerk Atlantikwall Europe speelt Raversyde een belangrijke rol in de ontsluiting en verbinding van tientallen bunkersites, van Noorwegen tot de Spaanse grens.

Momenteel wordt alles in gereedheid gebracht voor openingsweekend van 14 en 15 maart.