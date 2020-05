200 postkaarten steken Oostendse ouderen in woonzorgcentra hart onder de riem Leen Belpaeme

21 mei 2020

11u21 0 Oostende Curieus Oostende heeft meer dan 200 postkaarten met hartverwarmende boodschappen verdeeld over de woonzorgcentra in Oostende.

De postkaarten werden verspreid in Oostende, met de vraag om ze terug te bezorgen met een hartverwarmende tekst voor een willekeurige bezoeker in een woonzorgcentrum. “Meer dan 200 mensen schreven een kaart. Die hebben we nu bezorgd aan de woonzorgcentra om de bewoners een hart onder de riem te steken en de eenzaamheid te verlichten”, zeggen Aaron Ooms, Peter Desnerck en Keshia Van Gaeveren.

Eenzaamheid in tijden van corona is een gekend fenomeen ondertussen. “Daarom wilden we iets extra doen", zegt Aaron Ooms. “Met onze postkaarten willen we woorden van hoop, warmte en vriendschap overbrengen van Oostendenaars naar onze bewoners in de woonzorgcentra.”