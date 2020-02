200 infoborden bij monumenten, kunstwerken en gebouwen worden vervangen Timmy Van Assche

04 februari 2020

10u44 0 Oostende De infoborden die extra uitleg geven bij de kunstwerken, waardevolle gebouwen en monumenten in Oostende worden in 2020-2021 allemaal vernieuwd. Dat laten schepenen Bart Plasschaert (CD&V) en Björn Anseeuw (N-VA) weten. In totaal gaat het om een 200-tal infoborden over het volledige grondgebied. Alle bordjes worden nagelezen en vervangen.

“Iedere bezoeker die in Oostende geniet van een kunstwerk, een mooi gebouw of monument krijgt binnenkort alle correcte informatie via hedendaagse infoborden. Waardevolle panden en kunstwerken verdienen dat”, zegt Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein en Stadseigendommen. “Veel van de huidige infoborden zijn verouderd of beschadigd en hebben bovendien nog het oude logo van Stad Oostende.” Momenteel zijn er al 41 nieuwe borden aangemaakt, die de komende weken in het straatbeeld zullen verschijnen. In het Leopoldpark gaat het onder meer over de borden bij het kunstwerk ‘De Wind’ van Emile Bulcke, ‘Hoop’ van Jacky De Maeyer, ‘Allegorische koppen’ van Leo Copers, ‘Ruimtelijke zelfstandigheid’ van Gerard Holmens en ‘Ex-voto’ van Xavier Tricot. “Voor dit project van de dienst Cultuur wordt er voor de plaatsing van de borden samengewerkt met de dienst Openbaar Domein en de dienst Onderhoud Gebouwen van de stad”, geeft schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert (CD&V) nog mee.