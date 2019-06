20 procent van personeel Daikin staakt: “Er moeten maatregelen komen tegen hoge werkdruk” Leen Belpaeme

28 juni 2019

10u45 2 Oostende Zo’n 100 mensen zijn deze morgen niet aan het werk gegaan bij Daikin in Oostende. Voor het bedrijf staat een stakingspiket van een 20-tal werknemers. Enkel ABVV heeft zijn leden opgeroepen om het werk neer te leggen, de andere vakbonden steunen de actie niet. Toch is Henk Deprez van ABVV Metaal tevreden. “We hebben genoeg gewaarschuwd, we moeten nu echt tonen dat het ons menens is.” Ook maandag wordt er gestaakt.

De werknemers van Daikin klagen over een te hoge werkdruk. De vakbond is al een tijdlang aan het spreken met de bedrijfsleiding, maar zegt dat er na drie jaar onderhandelen nog altijd geen oplossingen uit de bus zijn gekomen. “Daikin kent een constante groei, en ontwierp ook enkele nieuwe machines die het op de markt heel goed doen”, licht Henk Deprez van ABVV Metaal toe. “Op zich is dat goed nieuws, maar het gevolg is dat de mensen nu voortdurend worden geconfronteerd met een té hoge werkdruk en groot gebrek aan stabiliteit op de werkvloer.”

Begin april trok ABVV Metaal al aan de alarmbel. Er werden maatregelen genomen, maar die zijn volgens de vakbond onvoldoende. Er zouden ook 100 vaste contracten worden toegekend. “Uiteraard juichen wij dat toe, ware het niet dat deze contracten ten vroegste pas op 1 november, als het seizoen al lang voorbij is, worden toegekend. Bovendien gaat het over maximaal 20 écht nieuwe contracten. De andere werknemers werken al in het bedrijf, dus van bijkomende mankracht is er weinig sprake.” ABVV heeft weinig vertrouwen in het sociaal overleg. “Er zijn wel vergaderingen, maar nadien wordt er te vaak op afspraken teruggekomen omdat de hogere directie niet mee wil”, zegt Deprez nog.

Al meermaals gewaarschuwd

Dinsdag is er verder overleg. “Het is jammer dat we deze maatregel moeten nemen”, zegt Deprez nog. “Heel veel mensen werken hier graag, maar we hebben de directie al meermaals gewaarschuwd dat we stappen zouden zetten en nog komen er geen oplossingen. Maandag staken we verder om te tonen dat het ons menens is.”

Bij Daikin Europe zegt personeelsdirecteur Filip De Graeve dat er inderdaad meer werk is, maar dat er ook actie ondernomen wordt. “We hebben als bedrijf geïnvesteerd in diversificatie en zwaar ingezet op research en development. Heel veel nieuwe producten werden ontwikkeld, en dat werd ook gewaardeerd bij het moederbedrijf in Japan, waardoor er in Oostende twee nieuwe platformen gekomen zijn. Komend anderhalf jaar zullen er 160 mensen bijkomen in vast dienstverband. Dat gaat over een engagement op lange termijn en we gaan daar dan ook niet licht over. We hebben ook werkgroepen opgericht die bekijken hoe de werkdruk kan verlicht worden. De andere vakbonden erkennen dat en staken daarom niet mee.”

Geen bonus, wel herinvesteren

Een van de vragen van ABVV is om de werknemers ook te laten delen in de winst. “Wij gaan de werknemers niet op vraag van de vakbonden een bonus geven. Onze mensen worden geapprecieerd. Werknemers die van andere fabrieken komen, kunnen dat beamen. De winst wordt immers gebruikt om verder te investeren. Dit jaar gaat dat over 18 miljoen euro”, zegt De Graeve nog.