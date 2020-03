2.500 KVO-fans zien verplaatsing naar Cercle in het water vallen door coronavirus, ook supportersloop naar Brugge gaat niet door Timmy Van Assche

12 maart 2020

13u09 0 Oostende Met 2.500 fans zouden ze zondag naar Brugge afzakken om KV Oostende naar de redding te schreeuwen in de match tegen Cercle. Enkele supporters gingen zelfs naar Brugge lopen om de club een hart onder de riem te steken. Niks van dat dus, nu door het coronavirus alle wedstrijden in de hoogste voetbalklasse achter gesloten deuren worden gespeeld.

Een fandorp, drank- en eetkraampjes, een dj-set en heel veel sfeer. Bij KVO zagen ze de laatste en beslissende match van het seizoen helemaal zitten om de redding te bewerkstelligen. Maar daar steekt het coronavirus dus een stokje voor. De wedstrijd wordt achter gesloten deuren gespeeld en alle randanimatie wordt geannuleerd. Sterker nog, er is geen mogelijkheid om de match op groot scherm te tonen in de Versluys Arena. Ook de eventuele afterparty in het stadion, die er zou komen mocht de redding een feit zijn, gaat niet door. “De volksverhuizing van al die supporters, het fandorp, de afterparty... het ging allemaal vrij ongezien zijn in België"; zegt persverantwoordelijke bij KVO Bram Keirsebilck. “Maar natuurlijk primeert het gezond verstand en staat de volksgezondheid voorop. Het is een logische beslissing.” Wie al een ticket heeft, moet niet panikeren. “Supporters die een ticket kochten, worden terugbetaald in de fanshop in de Van Tyghemlaan. Let wel: enkel de persoon wiens naam is opgegeven bij aankoop, kan het geld terugkrijgen”, benadrukt de club.

Een flink streep door de rekening van de supporters dus. Frederik Ameloot was van plan om met enkele vrienden naar Brugge te lopen om KVO te steunen. “Maar dat zullen we dus niet meer doen, aangezien we de wedstrijd niet mogen bijwonen en alle randactiviteiten zijn opgeschort”, reageert Frederik. “Dit is uiteraard ongelooflijk jammer, want we zagen het volledig zitten. Wat we in de plaats gaan doen? Dat weten we nog niet. Ja, ik zou de wedstrijd thuis op televisie kunnen volgen, maar ik ga zondag toch ook een rondje lopen in eigen streek. Mét het shirt van KVO aan, natuurlijk”, knipoogt de fervente loper.

Toch kan het coronavirus nog goed uitdraaien voor KVO. Het is nog niet zeker of de play-offs wel kunnen plaatsvinden. In dat geval zou de competitie vroegtijdig kunnen gedaan zijn. AA Gent, dat naar KVO’s degradatieconcurrent Waasland-Beveren trekt, is er dus extra bij gebaat om te winnen en haar tweede plek veilig te stellen. Zo pakt Waasland-Beveren geen punten en is Oostende sowieso gered.