19-jarige vrouw in politiecel na dronken nachtlawaai Bart Boterman

28 augustus 2019

17u16 0 Oostende In de Torhoutsesteenweg nabij Petit Paris heeft de politie dinsdagnacht rond 4 uur een 19-jarige vrouw gearresteerd. De vrouw stond in het midden van de straat hevig te schreeuwen en maakte de buurt wakker. Er waren al verschillende meldingen binnengekomen bij de politie.

“De vrouw had te veel alcohol genuttigd en was niet te bedaren door onze patrouille. De betrokkene werd overgebracht naar het bureau, waar ze ter ontnuchtering werd opgesloten in de politiecel”, aldus commissaris Katrien Jonckheere. Het gaat om een bestuurlijke maatregel om de openbare orde te handhaven. De 19-jarige vrouw kreeg een pv voor openbare dronkenschap en mocht ‘s morgens beschikken.