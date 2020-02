18-jarige Limburger tweemaal op één nacht dronken opgepakt aan zee Mathias Mariën

29 februari 2020

19u43 0 Oostende De politie van Oostende heeft vrijdagnacht even na 4 uur een 18-jarige man uit Beringen opgepakt die tot tweemaal toe openbaar dronken was.

De tiener werd in de loop van de nacht al overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij was gevallen door zijn overmatig alcoholgebruik. Enkele uren later trof de politie de man echter opnieuw aan in de Langestraat tijdens het uitgaan. Hij was nog meer onder invloed van alcohol en duidelijk erg dronken. Daarop werd hij opgesloten ter ontnuchtering.