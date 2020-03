172 vakantiegangers uit ‘coronahotel’ op Tenerife geland in Oostende: “Verbazend genoeg niet getest op corona” Bart Boterman

06 maart 2020

04u25 26 Oostende Op de luchthaven van Oostende is donderdagnacht rond 1.50 uur het vliegtuig geland met de vakantiegangers die sinds 24 februari in quarantaine zaten in het H10 Costa Adeje Palace hotel in Tenerife, nadat er een besmette Italiaan had verbleven. Aan boord van het TUI-vliegtuig zaten 172 passagiers, allen uit het desbetreffende hotel. Bij sommigen zat de schrik voor een besmetting er toch nog in, was aan mondmaskers te zien. “Getest op corona? Dat zijn we verbazend genoeg niet. Ze hebben onze temperatuur nog eens gemeten toen we op het vliegtuig stapten.”

Initieel dienden de hotelgasten tot 10 maart in hun hotel te blijven maar woensdag kregen ze dan toch groen licht van de Spaanse autoriteiten. Buitenlandse Zaken en TUI regelden in allerijl een vlucht naar Oostende. Niemand van de vakantiegangers onderging evenwel een test op het coronavirus. Niet op het hotel, noch voor het vertrek, noch bij aankomst in Oostende. “Op hotel kregen we een thermometer en dagelijks moesten we onze temperatuur twee keer meten. Op de bus naar de luchthaven moesten we verplicht een mondmasker dragen. Net voor we op het vliegtuig stapten, hebben artsen onze temperatuur nog eens gecontroleerd. Niemand vertoonde evenwel ziektesymptomen. Toch vonden we het verbazend dat we geen test moesten ondergaan”, getuigen Ingrid Van Mulders en haar dochter Silke Bal uit Rijmenam bij Bonheiden.

Gezond verklaard

“De vakantiegangers zijn gezond verklaard door Buitenlandse zaken. Extra maatregelen drongen zich niet op. Mensen die zich plots toch nog ziek voelen, moeten hun huisarts contacteren en melden dat ze in het desbetreffende hotel zaten in Tenerife. In de laatste tien dagen had niemand symptomen van het coronavirus”, duidt woordvoerster Sarah Saucin van TUI. De meeste vakantiegangers zijn opgelucht dat ze niet ziek zijn geworden, maar kijken terug op een erg teleurstellende vakantie. “Het was eigenlijk amper een vakantie te noemen. Twee dagen na aankomst kregen we een briefje onder de deur van de hotelkamer geschoven. We mochten onze kamer niet meer uit. Toen was er wel even paniek onder de gasten”, getuigt Christel Coppieters uit Sint-Niklaas.

Niets te beleven

“Daarna mochten we wel in het hotel rondlopen, maar alle faciliteiten waren gesloten. Ook het zwembad mochten we niet in. Rond het met linten afgespannen hotel stonden politiemensen en bewakers te patrouilleren. Bij mijn weten probeerde een enkeling erdoor te glippen, maar die werd meteen bij de kraag gevat. Het enige wat we konden doen, was zonnen op het terras en een boek lezen. Animo was er niet. We zijn opgelucht dat we bijna thuis zijn, maar onze batterijen zijn amper opgeladen. De onzekerheid en weinige informatie die we kregen, is heel vermoeiend en frustrerend geweest", zegt Christel Coppieters nog. Volgens Silke en Ingrid was er af en toe paniek op het hotel, maar deed het personeel zijn uiterste best om de klanten gerust te stellen.

Compensatie

“Om de geleden last wat te verzachten, worden de kosten voor de terugvlucht en de bijkomende dagen op hotel, als een vrijwillige tegemoetkoming door TUI en het hotel, niet aangerekend. Er zijn ook nog bussen ingelegd naar Brussel, Schiphol en Amsterdam”, verduidelijkt woordvoerster Sarah Saucin van TUI nog. Naast 128 TUI-reizigers werden met hetzelfde vliegtuig ook klanten van touroperators Corendon en Sunweb gerepatrieerd, onder wie zes Nederlanders. Aan boord zaten ook mensen die zelf hun vlucht en verblijf hadden geboekt. Zij moesten wel 460 euro per vliegticket ophoesten om thuis te raken en worden niet gecompenseerd.