17 surfclubs ten strijde tegen plastic en zwerfvuil: “Wie meedoet, krijgt label ‘Clean Beach Club’ Timmy Van Assche

26 juni 2019

17u13 0 Oostende Zeventien surfclubs van de Belgische kust ondernemen samen actie om het zwerfvuil aan te pakken. Ze bannen onder meer plastic rietjes en tijdens evenementen gebruiken ze herbruikbare bekers. Er worden ook strandasbakjes en afvalzakken van jute aan zonnekloppers uitgedeeld. Surfclubs die mee op de kar springen, krijgen het duurzaamheidslabel ‘Clean Beach Club’.

Per jaar komt er wereldwijd acht miljoen ton plastic afval in zee terecht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Wereld Natuur Fonds dat eerder deze maand werd gepubliceerd. Tijdens de zomer neemt de vervuiling in onze zeeën toe. Afval dat niet aanspoelt, komt deels op de zeebodem terecht of wordt afgebroken tot schadelijk microplastic. “Belgische surfers zien hun speeltuin al langer dan vandaag in een stort veranderen en daarom ruimen sommige clubs al meer dan twintig jaar hun strand op. In de lente doen ze dat naar jaarlijkse gewoonte allemaal samen, tijdens de grote strandschoonmaak ‘Eneco Clean Beach Cup’. Om het hele jaar door zwerfvuil en strandafval aan te pakken, werd het duurzaamheidslabel ‘Clean Beach Club’ in het leven geroepen. Want de clubs willen surfen op golven, niét op afval”, zeggen Sven Fransen van de Eneco Clean Beach Cup, Geert Uytterhoeven van de Ostend Sailing & Phare East en Tommy Maenhaut van de federatie Wind & Watersport Vlaanderen.

Duurzaamheidslabel

Surfclubs bannen plastic rietjes en roerstaafjes, beperken individuele verpakkingen en tijdens evenementen gebruiken ze herbruikbare bekers. Door het aanbieden van kraantjeswater in herbruikbare drinkflessen tijdens zomerkampen, beperken de clubs het gebruik van plastic flesjes. Verder worden ook kartonnen strandasbakjes uitgedeeld en er komen ook rookvrije zones op het strand om zo de peukenproblematiek te voorkomen. En er is de Proper Strange Zak, die mensen kunnen meenemen tijdens hun strandwandeling om dan daarin strandafval te verzamelen. Al die actiepunten werden verzameld op een houten bord dat in de clubs komt te hangen. Wanneer een club aan een actie voldoet, wordt dat aangeduid op het bord. Om het duurzaamheidslabel Clean Beach Club te krijgen, moeten clubs minstens twee opruimacties per jaar organiseren, de peukenproblematiek aanpakken en vijf veranderingen doorvoeren richting minder plastic. Tijdens verschillende inspiratiesessies worden goede voorbeelden uitgewisseld en de clubs krijgen ook extra begeleiding. Thema’s als afval, energie, waterverbruik, regenwaterrecuperatie, ledverlichting, sensibilisering en zo meer komen aan bod.

“Samen tegen zwerfvuil”

“De zomer is voor de kust een belangrijke periode", pikt Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) in. “Het is een uitdaging om de pracht van onze zee, strand en natuur intact te houden. Dat is niet evident. Ik moet aan de watersporters, surf- en strandclubs niet uitleggen hoe groot het probleem van zwerfvuil voor onze kust is. Zwerfvuil bestaat voor 90 procent uit plastic dat via rivieren of het strand in de Noordzee terecht komt. Het spoelt terug aan, wordt door vissen opgegeten en belandt zo weer op ons bord. We gaan met z’n allen aan de slag en de clubs nemen daarin een voortrekkersrol, samen met privé-initiatieven zoals Proper Strand Lopers, Horizon Educatief en Blue Flag. Niemand kan het probleem alleen oplossen. Ook de provincie verleent haar medewerking en er is het federale actieplan tegen marien zwerfvuil dat inzet op sensibilisering, bedrijven aanspreekt en wetenschappelijk onderzoek stimuleert.”