17-jarige Miss West-Vlaanderen spreekt perfect Frans: “Ik heb vier jaar op Madagascar gewoond” Leen Belpaeme

02 oktober 2020

18u02 0 Oostende Ze is nog maar 17 jaar, maar kersvers Miss West-Vlaanderen Louise-Marie Losfeld uit Oostende praat al als een ‘pro’ over het wereldje. Dat kan de vijfdejaars Economie-Wiskunde in Athena Oostende overigens ook in perfect Frans, omdat ze vier jaar met haar ouders op Madagascar heeft gewoond. Volgende uitdaging: de verkiezing van Miss België. “Ik merk nu al dat heel wat deuren opengaan.”

Toen Louise-Marie op de verkiezing van Miss West-Vlaanderen haar naam te horen kreeg, was ze oprecht verbaasd. “Ik had het echt niet verwacht, omdat er heel wat sterke kandidates waren. Ik schatte mijn eigen kansen niet zo hoog in”, blikt ze terug.

Modellencontract

Normaal gezien zou nu het echte werk beginnen. “Als miss moet je je provincie vertegenwoordigen op allerlei gelegenheden. Dat valt nu voor een groot stuk weg door corona, maar ik heb zeker mijn bezigheid.” De jongedame tekende afgelopen zomer ook al een modellencontract bij Dominique Models Agency. “Ik heb al redelijk wat opdrachten gehad. Ik kreeg de smaak te pakken in 2016 toen ik model was voor A-Mode. Ik vond dat wel leuk. Ik voelde me ook heel comfortabel voor de camera.”

Ik reis elk jaar rond Pasen naar mijn papa, die op Madagascar woont. Dit jaar heb ik er drie maanden vastgezeten tijdens de lockdown Louise-Marie Losfeld

Louise-Marie slaat zich ook perfect in het Frans uit de slag. “Ik heb enkele jaren op Madagascar gewoond met mijn ouders. Mijn papa werkte al vaak in Afrika en we zijn op een bepaald moment naar daar gaan wonen. Het is een prachtig land en voor ons was het echt een taalbad. Het blijft ook een onvergetelijke ervaring die we nooit zullen vergeten. Toen mijn ouders uit elkaar gingen, is mijn mama in Oostende komen wonen. Voor mij was het ook beter om hier te studeren dan in Afrika. Ik ga wel nog elk jaar rond Pasen naar mijn papa. Dit jaar heb ik er drie maanden vastgezeten tijdens de lockdown.”

De leiding nemen

Nu staat de verkiezing van Miss België op de agenda. “Eerst kom je in de preselectie terecht. We moeten wel nog een test afleggen over de geschiedenis van België. We zien wel wat dat wordt.” En daarna? “Ik heb nog heel wat dromen. Ik praat heel graag, dus ik zou wel graag iets doen als presentatrice. Maar ik volg nu ook zware studies en ik ben ook graag bezig met cijfers. Ik neem ook graag de leiding. De vorige missen hebben een mooie toekomst gekregen. Ik merk nu al dat heel wat deuren opengaan en dat daarachter een toekomst ligt. Ik ga er dus graag in verder.”