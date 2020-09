17 honden in beslag genomen in appartement in Oostende: “De dieren kwamen amper buiten” Bart Boterman

29 september 2020

18u26 32 Oostende De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn en de lokale politie hebben dinsdag zeventien honden in beslag genomen in een appartement in Oostende.

Volgens onze informatie zou het gaan om kleine hondenrassen en zijn op hetzelfde adres in 2017 al eens veertien honden in beslag genomen. De eigenaar, geen fokker maar een particulier, begon evenwel opnieuw met ‘animal hoarding’. In dergelijke gevallen heeft de eigenaar geen slechte bedoelingen, maar groeit de situatie boven het hoofd.

“De huisvesting van de honden en de hygiëne in het appartement lieten te wensen over", vertelt woordvoerster Brigitte Borgmans van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. “De dieren kwamen ook onvoldoende buiten. De zeventien in beslag genomen honden werden naar een dierenasiel overgebracht. De politie zal een proces-verbaal opmaken en overmaken aan het parket”, duidt Borgmans.

De inspectiedienst Dierenwelzijn zal binnen de twee maanden de definitieve bestemming van de dieren bepalen.