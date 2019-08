150 kusthotels minder, maar aantal kamers stijgt opnieuw. Westtoer: “Kleine hotels maakten plaats voor grotere spelers, die vaak professioneler zijn” Leen Belpaeme

13 augustus 2019

17u11 4 Oostende Aan de kust zijn in 16 jaar maar liefst 150 hotels verdwenen. Ook het aantal hotelkamers daalde in die periode met 1.575 stuks, zo blijkt uit cijfers van West-Vlaams toerismebedrijf Westtoer. Opmerkelijk: het aantal kamers steeg de jongste vier jaar opnieuw. “Kleine hotels hebben plaatsgemaakt voor grotere spelers, die vaak professioneler en het jaar door gerund worden”, blijkt uit een analyse van Westtoer.

Voldoende hotels aanbieden: het is voor onze kust een van de belangrijkste pijlers om haar positie van belangrijke toeristische bestemming te behouden. Daarom ook volgt Westtoer de evolutie van de hotels nauwgezet op. Uit een nota van het provinciebedrijf blijkt dat er in de voorbije 15 jaar een belangrijke verschuiving is gebeurd. “Het aantal hotels aan onze kust is de voorbije decennia sterk teruggelopen", , licht gedeputeerde en voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu toe.

Meer en meer kleine en familiale hotels verdwenen onder invloed van bouwpromotoren. De winstgevendheid van de kusthotels ligt traditioneel ook lager, omdat ze hun omzet moeten halen uit enkele topmaanden Sabien Lahaye-Battheu

“Terwijl een 50-tal jaar geleden tweede verblijven schaars waren, is dit nu het grootste toeristische logiesaanbod aan de kust. De hotelsector stond hierdoor onder enorme druk. Meer en meer kleine en familiale hotels verdwenen onder invloed van bouwpromotoren. De winstgevendheid van de kusthotels ligt traditioneel ook lager, omdat ze hun omzet moeten halen uit enkele topmaanden en ook de hoge grondprijzen spelen een rol. Daarenboven heeft een strengere logieswetgeving sinds 2010 de stopzetting van een groot aantal minder kwalitatieve één- en tweesterrrenhotels met zich meegebracht.”

Dieptepunt én revival

In 2002 beschikte de kust nog over 7.906 kamers in 350 hotels. Het aantal hotelkamers kende een historisch dieptepunt in 2012. Toen waren er nog 5.521 in 204 hotels. In 2013 was er een kentering en kwamen er opnieuw nieuwe hotels en kamers bij. Daarbij gaat het zowel om nieuwe familiehotels als over de komst van grote hotelketens zoals het Franse Accor. Deze laatste groep investeert in verscheidene segmenten via de bouw van Ibis Budget, Ibis Style en Mercure aan onze kust. “Vanaf 2017 halen we opnieuw de kaap van 6.000 kamers. Dit is een belangrijke indicator voor de revival van de kusthotels. Zowel in 2013 als in 2018 noteren we 200 hotels, maar het aantal kamers ligt in 2018 een pak hoger. Kleinere hotels maakten de voorbije jaren dus plaats voor grotere hotels die vaak professioneler en het jaar rond gerund worden.”

Naast de toename van het aantal kamers duidt ook een andere evolutie op de remonte van de kusthotels. “We zien dat familiehotels meer en meer opnieuw worden overgenomen om hotel te blijven. Een aantal voorbeelden hiervan zijn de recente overnames van Aazaert en Helios in Blankenberge, Andromeda, Acces, Pacific en Bero in Oostende, of Contintental in De Panne. Via deze overnames en bijhorende investeringen zagen een aantal sterke concepthotels het licht, zoals Helios, Cocoon (het vroegere hotel Acces, red.), Upstairs (het vroegere Royal Astor) en Continental. Deze zaken maken deel uit van C-hotels, een familiale keten met negen hotels aan de kust.”

Tot slot is volgens Westtoer ook de algemene kwaliteit van de kusthotels de voorbije jaren sterk toegenomen. “Bestaande hotels zijn momenteel aan het renoveren en aan het uitbreiden. Zo’n 50 kusthotels beschikken ook al over het Q-label van Westtoer. Dit is het kwaliteitslabel dat garant staat voor een goede service. Met Westtoer bieden we ook extra ondersteuning via de logies van de toekomst”, zegt de voorzitter nog.