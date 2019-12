15 miljoen keer bedankt, beste lezers uit Oostende Leen Belpaeme

31 december 2019

15u30 0 Oostende Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Oostende aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over de badstad en vooral de mensen die er wonen zijn meer dan 15,2 miljoen keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

2019 was een jaar met enkele opmerkelijke verhalen. Zo was het meest gelezen artikel van het afgelopen jaar dat van Elsie Achtergaele die plots een toegangsgebouw naar een ondergrondse parking voor haar raam kreeg waardoor haar zeezicht weg was. Jullie leefden duidelijk mee met de dame.

Jullie kregen heel wat mooie beelden voorgeschoteld van onze fotograaf Benny Proot en ook die fotoreeksen vielen in de smaak, zoals de reeks over hoe hard het kan waaien aan onze kust afgelopen zomer.

Af en toe was er ook eens grappig nieuws zoals toen het lachend kakske gesloten werd vanop het strand in Oostende en de dieven zichzelf verraad hebben op instagram.

De top tien wordt afgesloten met een hartverwarmend verhaal van Rita die op de Vuurtorenwijk een bakkerij opende op haar 62ste omdat ze geen werk vond.

Beste lezer, we wensen jullie een fijn 2020. Wij beloven u alvast opnieuw een mix aan warme, leuke en oprechte verhalen uit uw buurt.