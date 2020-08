15 arrestaties tijdens ‘hete’ avond in Oostende: “Geen toestanden zoals in Blankenberge, maar Brusselse tiener spuwde wel naar politie” Bart Boterman

13 augustus 2020

12u25 0 Oostende Het is dan toch nog een ‘hete’ avond geworden in Oostende, woensdag. De politie heeft op het strand, de zeedijk en in het centrum meerdere keren moeten tussenkomen bij opstootjes en vechtpartijen. Volgens commissaris Kris Allary gebeurden er 15 arrestaties. “Eén 18-jarige uit Brussel, die weigerde een mondmasker aan te doen, spuwde zelfs naar de politie op het Wapenplein.”



De reeks incidenten - een viertal noemenswaardige feiten volgens commissaris Allary - begon op het Klein Strand, toen twee families van allochtone afkomst het met elkaar aan de stok kregen. Op beelden is te zien hoe heel wat mensen op de vuist gingen. De massaal opgetrommelde politie kon de amokmakers ervan tussenhalen, pakte één iemand op en zette één van die families op de trein naar huis. Daarna ontstond nog oproer op het strand en begonnen de spanningen steeds hoger op te lopen, met vechtpartijen op de zeedijk en eentje aan het Wapenplein.

Strandredders

“Na het incident op het Klein Strand zijn nog moeilijkheden ontstaan aan de waterlijn toen een vijftal jongeren geen gevolg wou geven aan de bevelen van de strandredders. Dat is toen opgelost door onze aanwezigheid, zonder arrestaties. Verder is nog een vechtpartij uitgebroken bij de Kapucijnenstraat en werd een vijftal betrokkenen gearresteerd. Ook op de Visserskaai kwam er nog een melding van vechtende jongeren. Ook daar zijn arrestaties verricht. Voorts werd iemand nog gerechtelijk gearresteerd na weerspannigheid op het Wapenplein”, duidt commissaris Allary.

“Een 18-jarige uit Brussel weigerde een mondmasker aan te doen. Hij gedroeg zich weerspannig en spuwde in het gezicht van een van onze collega’s. Het parket lacht hier niet mee. De man zal mogelijk voor de onderzoeksrechter worden geleid", aldus de commissaris.

Los van elkaar

Uiteindelijk gebeurden zo 14 bestuurlijke arrestaties en 1 gerechtelijke. “Maar in niets te vergelijken met wat zich afspeelde op het strand in Blankenberge. Het is zeker niet zo dat een groep mensen zich tegen de politie keerde. De opstootjes waren niet het gevolg van de vechtpartij op het Klein Strand, maar zijn los van elkaar te zien. Het zijn problemen waarmee we doorheen het jaar ook te maken krijgen, niet altijd het gevolg van strandtoerisme. De incidenten zijn ook snel geneutraliseerd door onze tussenkomsten en arrestaties. We blijven uiteraard wel heel alert de komende dagen.”

De strandredders zouden incidenten evenwel beu zijn. Er is op dit moment overleg met het stadsbestuur over mogelijke maatregelen.