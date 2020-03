125.000 minder dagjestoeristen aan kust in krokusvakantie: “Niemand komt meer dan één keer tijdens een storm uitwaaien” Timmy Van Assche

01 maart 2020

11u53 14 Oostende De krokusvakantie zal je aan de kust niet snel terugvinden in de geschiedenisboeken. Er werden 125.000 minder dagjestoeristen genoteerd tegenover vorig jaar, al bleef de hotelbezetting wel vrij behoorlijk. Hoeft het gezegd dat het grillige weer daar voor veel tussenzit.

Provinciaal toerismebedrijf Westtoer maakt de eerste cijfers bekend van de krokusvakantie. Daaruit blijkt dat 250.000 dagjesmensen naar de kust afzakten. Dat zijn er heel wat minder dan de 375.000 die vorig jaar een tripje naar zee maakten. De hotelsector blikt ook gematigd terug. De gemiddelde bezettingsgraad in de hotels was minder dan 50 procent. “In het eerste weekend van de vakantieperiode noteren we wel een uitschieter met een bezetting van 67 procent”, bevestigt Francis Bosschem van de vzw Kusthotels. “De weergoden waren de kust niet goed gezind met voornamelijk grijs weer, veel wind en regen.”

Aanvaardbaar

Bart Boelens van Horeca Middenkust wil evenwel niet dramatiseren. “We kenden inderdaad tegenslag met het weer. En toch zakten heel wat families met kinderen in de krokusvakantie af naar de kust. Daardoor mogen we toch stellen dat een kustvakantie in deze periode van het jaar zachtjes aan een traditie wordt bij veel Vlamingen. Nee, deze krokusvakantie was niet zoals vorig jaar, maar was al bij al wel ‘ça va’, aanvaardbaar.”

Tijdens de hevige stormmomenten werd opgeroepen om niet onnodig naar buiten te gaan. Ook dat heeft een invloed op de toeristische opkomst Bart Boelens, Horeca Middenkust

“Het aantal dagjestoeristen lag lager, wat iets meer voelbaar is bij cafés en restaurants. De stormen lokken eigenlijk ook volk naar de kust, al moeten we dat niet overdrijven. Het kan eens plezant zijn om in een storm uit te waaien, maar niemand doet dat élke keer, hé. Overigens, tijdens de hevige stormmomenten werd opgeroepen om niet onnodig naar buiten te gaan. Ook dat heeft een invloed op de toeristische opkomst.”

Indoorattracties doen het goed

Wat wel goeie cijfers liet optekenen, waren de indoorattracties. Zij vormden de ideale uitvalsbasis voor een leuke dag ondanks slecht weer. “Voor ons was de krokusvakantie een voltreffer”, zegt Francis Goethals van trampolinepark Jumplay in Gistel, het Oostendse hinterland. “Wij moeten het inderdaad hebben van het mindere weer. Veel toeristen weten ons te vinden. Ze kwamen van een straal van zo’n dertig kilometer rond Gistel. We mochten toch 200 bezoekers per dag opschrijven - en da’s veel. Vroeger reserveerden bezoekers vooraf een plaatsje, nu komen ze gewoon af. We hebben een van de weinige trampolineparken met een zogenaamd ‘kleuterdorp’. Ook dat lokte extra bezoekers. Dat er vlak naast ons trampolinepark ook een sportcentrum met sportkampen en padelclub is, genereert extra bezoekers naar de site."