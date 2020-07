12.200 mensen hebben zich al aangemeld om komende dagen op één van de drukste stranden te zitten in Oostende Leen Belpaeme

29 juli 2020

17u46 0 Oostende Vanaf morgen moet je opnieuw reserveren voor de drie centrumstranden van Oostende. In totaal zijn er al 12.200 mensen die zich aangemeld hebben. Dat ligt in dezelfde lijn als toen mensen tussen zaterdag 18 en woensdag 22 juli moesten reserveren. De stijging in de coronacijfers lijkt toeristen dan ook niet af te schrikken.

Op 18 juli werd het aanmeldingssysteem in Oostende voor het eerst in de praktijk gebracht. Met een warm weekend in het vooruitzicht moet je ook vanaf morgen tot en met zondag een plaatsje reserveren op één van de centrumstranden in Oostende. Het systeem is enkel actief op het Klein Strand, Groeistrand en Groot Strand, dus van aan het Zeeheldenplein tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen. Op de andere stranden is er geen aanmelding nodig. Voor donderdag hebben 3.100 mensen dat al gedaan. Vrijdag willen 5.000 mensen zich installeren op de centrumstranden en in het weekend zijn er zaterdag 3.000 en zondag 1.100 aanmeldingen. Er is dus nog ruim plaats. Er is een capaciteit van 15.000 mensen voor de drie stranden per dag. Daar kunnen er in de komende dagen nog altijd bijkomen. De trend is alvast dezelfde als midden juli. Het systeem werd de eerste keer goed getest en wierp ook zijn vruchten af. Het doel is immers om de massa toeristen zo veel mogelijk te spreiden en dat is toen ook gelukt. “Het systeem zal nu op dezelfde manier werken. Het zomerteam zal de mensen indien nodig alleen herinneren aan de regels rond het dragen vaan mondmasker”, laat het kabinet van burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) weten.

Aanmelden kan via de website www.visitoostende.be of 0800/62.167 of ter plaatse bij Toerisme Oostende op het Monacoplein 2.