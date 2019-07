11.000 mensen voor Sunset Concert Alvaro Soler Leen Belpaeme

15 juli 2019

11u02 0 Oostende De Sunset Concerten aan het Q-Beach House lokken traditioneel heel wat volk naar het strand van Oostende. Zondagavond kwamen 11.000 mensen langs voor Alvaro Soler.

Dit was het eerste van vier zomerse concerten die in Oostende op het programma staan. De Spaanse zanger met Belgische roots bracht op het strand enkele van zijn bekendste nummers, waaronder ‘Sofia’ en ‘Loca’. Welke artiesten er nog langskomen voor een Sunset concert wordt later bekendgemaakt. Er komen de komende dagen wel al enkele wat artiesten langs op het strand van Oostende. Dinsdag komt Gers Pardoel om 17.40 uur. Donderdag 18 juli kan je Ibe live aan het werk zien om 17.40 uur. Op 1 augustus is Kenn Colt aan de beurt en op 15 augustus staat Hooverphonic al gepland.