104 sportkampen en speelpleinwerking worden deze zomer coronaproof georganiseerd Leen Belpaeme

03 juni 2020

16u17 1 Oostende In Oostende staan 104 sportkampen en een uitgebreide speelpleinwerking op het menu voor deze zomer. Deze worden coronaproof georganiseerd. Wie naar de speelpleinwerking wil komen, moet daarom voor een week inschrijven.

Oostende telt ongeveer 10.000 kinderen en jongeren. Na de lange periode van beperkte sociale omgang en minimale schoolcontacten kijken zij uit naar leuke en sportieve zomeractiviteiten. De stad Oostende heeft een brochure klaar met daarin 104 sportkampen, zowel georganiseerd door de eigen dienst Sport als door externe organisatoren. “Voor de eerste keer bundelen en promoten we het volledige aanbod via één handige brochure waaruit kinderen en jongeren makkelijk kunnen kiezen”, licht schepen Bart Plasschaert toe. Voor het eigen aanbod van 22 sportkampen werkt de stad samen met lokale sportclubs. In de voormiddag beoefenen kinderen één specifieke sport en ‘s middags proeven ze van een waaier aan omnisport: cricket, dans, skaten, voetbal, zeilen,... Voor elk wat wils. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de coronamaatregelen. Zo worden de groepen beperkt tot 20 kinderen en worden alle voorzorgen genomen op vlak van hygiëne.

De inschrijvingen voor de sportkampen van Stad Oostende starten op donderdag 4 juni. Inwoners van Oostende betalen 50 euro voor een volledige week sportkamp, tenzij ze recht hebben op het UiTPAS-kansentarief, dan betalen ze slechts 10 euro. Als de Nationale Veiligheidsraad alsnog anders zou beslissen, dan betaalt de stad Oostende het inschrijvingsgeld integraal terug aan wie zich al inschreef.

Speelpleinwerking

Naast de sportkampen kunnen kinderen en tieners ook genieten van 37 dagen speelpleinwerking, dit jaar op 7 locaties in de verschillende stadswijken. Er wordt gekozen voor beperktere groepen en maximale spreiding. “We hebben de speelpleinwerking coronaproof kunnen organiseren. Er worden extra monitoren ingeschakeld om toe te zien op de hygiëne en om het spelmateriaal regelmatig te ontsmetten. Om de contactbubbels maximaal te respecteren, schrijven kinderen steeds voor een hele week in, ook al kunnen ze bijvoorbeeld maar vier van de vijf dagen deelnemen.” De deelnameprijs voor de speelpleinwerking bedraagt 35 euro per week (warme maaltijd inbegrepen). Het kansentarief met de UiTPAS is 7 euro per week. De inschrijvingen voor de speelpleinwerking starten op maandag 8 juni.

Verdere praktische informatie en de brochures Sportkampen en Speelpleinwerking zijn te vinden op www.oostende.be/sportkampen en www.oostende.be/speelpleinwerking.