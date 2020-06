101 Oostendse gezinnen zijn vorig jaar afgesloten van energie: stad belooft hulp bij onbetaalde facturen Leen Belpaeme

29 juni 2020

17u52 0 Oostende Stad Oostende wil een vernieuwde aanpak in de strijd tegen onbetaalde energiefacturen. “Dankzij een versterkte samenwerking tussen de stad en het Energiehuis Oostende willen we mensen niet alleen helpen met onbetaalde facturen, maar ook preventief uit de schulden houden”, zegt schepen Natacha Waldmann.

Mensen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kiezen voor goedkopere woningen. Vaak zijn die woningen verre van energiezuinig. De energiekosten lopen dan snel op. Wanneer de onbetaalde facturen zich opstapelen, kan de energieleverancier beslissen om mensen naar een ‘sociale leverancier’ te verwijzen. Daar krijgen ze in veel gevallen een budgetmeter toegewezen.

In 2019 hadden 678 Oostendse gezinnen een budgetmeter voor gas en 1.005 gezinnen een budgetmeter voor elektriciteit. Maar als de betalingsproblemen blijven aanhouden, kan ook met een budgetmeter de energie worden afgesloten. Dat gebeurde vorig jaar bij 101 Oostendse gezinnen, na een procedure bij de Lokale Adviescommissie Energie (LAC). Die commissie is het wettelijk orgaan waarin de netbeheerder, het OCWM en eventueel de schuldbemiddelaar van de verbruiker zitten.

“Dat mensen zonder gas of elektriciteit vallen, willen we zoveel mogelijk vermijden”, zegt schepen voor Welzijn en Zorg Natacha Waldmann. De stad wil onder meer sneller energieschulden ten laste nemen, zodat er ondertussen via budgetbegeleiding kan gezocht worden naar oplossingen voor andere financiële problemen. Vaak gaan energieschulden immers samen met andere financiële problemen. “Dit zal de slaagkans van de begeleidingstrajecten vergroten. We volgen mensen goed op, maar bieden tijdelijk wat zuurstof om hen terug op de sporen te krijgen.”

Door een verandering in mijn situatie werden de vaste kosten hoger dan mijn inkomsten. We hebben toen beroep gedaan op het energiefonds om de energiekosten op hen te nemen Dorine, begeleid door het OCMW

Dorine wordt al enkele jaren begeleid door het OCMW om schulden af te betalen. “Door een verandering in mijn situatie werden de vaste kosten hoger dan mijn inkomsten. We hebben toen beroep gedaan op het energiefonds om de energiekosten op hen te nemen. Dat kwam neer op 176 euro per maand. Dat schepte een beetje ruimte waardoor de problemen niet escaleerden. Er is toen ook rechtenverkenning opgestart en daardoor kon ik de kosten opnieuw dragen”, getuigt de Oostendse.

Negatieve spiraal

Mensen zullen volgens de nieuwe nota gecontacteerd en geïnformeerd worden. Zoals voor de minimale levering van gas en elektriciteit in de wintermaanden: veel mensen met een budgetmeter hebben in die koude periode recht op een minimale levering, maar zijn daarvan niet op de hoogte. “We zullen mensen proactief begeleiden, zodat ze niet in een negatieve spiraal terechtkomen. Maatschappelijk werkers zullen daarom vanaf nu zelf contact opnemen met mensen die via het LAC dreigen afgesloten te raken. Samen kan er tijdig naar een oplossing gezocht worden. Deze doelgroep is vaak moeilijk bereikbaar, maar we willen daarom via wijkwerkers contact leggen”, vertelt Geert Lowyck, diensthoofd budget en schuldhulpverlening bij het OCMW.

Energiescans

Naast het Energieloket speelt ook het Energiehuis een belangrijke rol in vernieuwde aanpak van stad Oostende. Om energiearmoede preventief tegen te gaan, is het belangrijk dat mensen naar de juiste hulp geleid worden. De energiescans van het Energiehuis zijn hier een mooi voorbeeld van. “Het Energiehuis heeft een pak expertise in huis en wil nog nauwer samenwerken met het Energieloket. Vanuit het Energiehuis gaan we verder dan enkel informeren en voorlichten: met energiescans, advies op maat en renteloze energieleningen, kunnen we echt het verschil maken op de lange termijn”, zegt schepen voor Mens en Milieu Silke Beirens.