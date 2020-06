100ste en laatste applaus weerklinkt in Gladiolenlaan: “We steunden niet alleen de zorg, maar vooral ook elkaar” Leen Belpaeme

21 juni 2020

10u03 2 Oostende Voor de 100ste - en meteen ook laatste - keer hebben bewoners van de Gladiolenlaan in Oostende zaterdagavond geapplaudisseerd. Ze betuigden zo niet alleen hun steun aan de zorgverleners, maar toonden ook solidariteit met elkaar tijdens de lockdown. “We wonen in een warme straat die veel samen doet”, beseffen ze.

Willy Lefevere was de aanvoerder van het initiatief. Hij zette ook na de versoepelingen van de coronamaatregelen graag door tot zaterdagavond, het 100ste applaus. “Tijdens de lockdown deden zeker 25 bewoners mee, elk voor hun eigen deur. We zijn gestart op 13 maart, de avond voor de lockdown inging. Ik had een sms gestuurd naar alle buren om te vragen of ze wilden meedoen. De meesten zijn onmiddellijk mee op de kar gesprongen. Dat was elke avond een warm moment. Zeker voor de mensen die alleen wonen, was het moment om samen met de buren iets te doen. De jongste weken zag niet iedereen het nut er nog van in, maar ik wilde graag doorzetten. Niet alleen om die 100 te halen, maar ook om de buren eraan te herinneren dat ze nog altijd afstand moeten houden en zich aan de maatregelen moeten houden. Corona is nog niet verdwenen”, vertelt Willy.

Als oud-verpleegkundige weet hij ook maar al te goed wat zijn ex-collega’s meemaken. “De zorg wordt al jaren achteruit gestoken. Sinds de coronacrisis weet het grote publiek hoe belangrijk het werk is van verpleegkundigen en zorgkundigen. Financieel worden deze mensen daar weliswaar niet evenredig voor gewaardeerd, ik hoop dat er eindelijk boter bij de vis komt. Wij zijn gepensioneerd, voor ons maakt het niet meer uit, maar we doen het voor de toekomst”, zegt Willy.



Ook Albert Hautekiet kent de zorgsector maar al te goed. Hij werkte 43 jaar in een operatiezaal van het Serruysziekenhuis. Albert woont om de hoek, in de Begonialaan. “Bij ons was er niemand aan het klappen, dus heb ik me aangesloten bij de Gladiolenlaan. Ik heb één keer gemist, omdat ik dringend weg moest. Ik heb op deze manier ook beter mijn buren leren kennen.” Albert is al 74 jaar, maar hij heeft zich nog opgegeven als vrijwilliger. “Als ze mensen te kort hebben in het ziekenhuis, mogen ze zeker bellen.”

Jean-Claude en Lili zijn de buren van Willy en ook zij sloten graag aan. “Ik sta aan de andere kant van de zorg. Ik moet om de twee dagen aan de dialyse, omdat mijn nieren niet goed werken. Willy brengt mij telkens naar het ziekenhuis. Nog andere buren doen boodschappen voor ons. Er wordt goed voor ons gezorgd en daarom deden we ook graag mee met het applaus.”

Linten in alle kleuren

Het geklap was ook specifiek gericht aan de zorgkundigen en verpleegkundigen in de straat, zoals Tania Kimpe, die als werkt in woonzorgcentrum Godtschalck. “Ik vond het wel leuk dat ons werk geapprecieerd wordt. Het is als een duwtje in de rug. Wij konden corona buiten houden, maar dat is een grote verantwoordelijkheid om te dragen. Je let overal op dat je zeker niet besmet raakt. Wij moesten ook de rol van bezoekers op ons nemen en de vragen van bewoners opvangen tijdens deze moeilijke periode.”

Dirk en Veerle klapten bijna elke avond mee en ze hebben linten opgehangen in hun voortuin in alle kleuren. De witte linten staan voor de zorg, de andere kleuren voor de bakkers, de beenhouwers, de winkelbedienden… die óók moesten voortdoen. “We zijn hen allemaal dankbaar en we applaudisseerden voor elk van hen.” De buren sloten hun initiatief zaterdag na het 100ste applaus af met een drankje.