100 uur werkstraf voor drie stelende vrouwen “met hart op de juiste plaats” Alexander Haezebrouck

30 maart 2020

15u15 0 Oostende Drie vrouwen uit Bredene en Oostende zijn veroordeeld tot elk een werkstraf van 100 uur voor het plegen van maar liefst negen diefstallen. Goed voorbereid met magneten trokken ze op rooftocht, vooral in Roeselare.

De vrouwen van 50, 35 en 40 trokken op 14 januari dit jaar op dievenpad in Roeselare. Na enkele feiten in onder andere e5 Mode, AS Adventure, C&A en Bel&Bo werden ze op heterdaad betrapt. “Ze hadden afgesproken om af te zakken naar de streek met de bedoeling om te stelen”, zei de procureur. De vrouwen hadden magneten en een tang mee om de beveiligingssystemen te omzeilen.

Tijdens huiszoekingen werden nog gestolen zaken teruggevonden. Het initiatief zou van Petra D. (50) uit Bredene komen die vooral wou toeslaan in een zaak in Lichtervelde. Daar werd ze naar eigen zeggen door de zaakvoerder verkracht, zonder dat daar ooit gerechtelijke gevolgen werden aangegeven.

Voedselbedeling

De drie vrouwen leerden elkaar kennen in de voedselbedeling in Oostende, zowel als vrijwilliger als als klant. “Dus ze hebben het hart wel degelijk op de juiste plaats”, pleitte hun advocaat. De vrouwen gingen er vooral vandoor met merkkledij, iets wat ze zich niet kunnen veroorloven. De vrouwen drukten bij de rechter hun spijt uit. Naast de fikse werkstraffen moeten ze ook elk een geldboete van 320 euro betalen.