100-tal leerlingen geëvacueerd op internaat van Vesaliusinstituut na brandstichting Bart Boterman

19 november 2019

19u13 54 Oostende Op het internaat van het Vesaliusinstituut in de Leffingestraat in Oostende zijn dinsdagavond een 100-tal leerlingen geëvacueerd door rookontwikkeling op de derde verdieping. De rook bleek afkomstig van een wc-rol, die iemand in brand had gestoken.

Het incident gebeurde omstreeks 18 uur. De opzichters gingen onmiddellijk over tot evacuatie door de plots hevige rookontwikkeling. Op dat moment was de bron nog niet bekend. Een honderdtal leerlingen verzamelde zich voor de gebouwen. Volgens de brandweer was bij aankomst de rookontwikkeling min of meer gestopt. Snel werd duidelijk wat de oorzaak was. Er is vooral nog geventileerd en gemeten op CO. Intussen werden de leerlingen opgevangen in de refter.

Na drie kwartier mochten ze terug naar binnen. Ook de politie was ter plaatse en onderzoekt samen met de directie wie brand stichtte op het internaat.