10 boten raken onherstelbaar beschadigd door stormweer: roeiclub start crowdfunding Aankoop nieuwe skiffs kost algauw 30.000 euro Bart Boterman

23 augustus 2019

17u03 0 Oostende De Oostendse roeiclub KRNSO is een crowdfunding gestart nadat tien roeiboten voor de jeugd ernstig beschadigd raakten. “De jeugdwerking komt in het gedrang. We hoopten dat de skiffs te herstellen waren, maar het verdict is zwaar. Ze zijn onherroepelijk beschadigd. De aankoop van tien nieuwe skiffs zal ons 30.000 euro kosten, een bedrag dat we niet zomaar voorhanden hebben in de club”, getuigt voorzitter Daniël Deweert.

Zaterdag 10 augustus was een stormachtige dag met rukwinden tot 100 kilometer per uur. De leden van de KRNSO, voluit de Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende, besloten die dag binnen in het clubgebouw te trainen met onder meer ergometers. “Om plaats te maken hadden we een kar met tien skiffs buiten gezet. Zo’n kar weegt 250 kilo en is normaalgezien onwrikbaar wanneer de remmen opstaan. Maar de remmen waren blijkbaar niet bestand tegen dergelijke rukwinden”, doet bestuurslid en PR-manager Guy Vansteenkiste het verhaal.

Ramp

De kar met tien roeiboten schoof weg richting de trappen aan het kanaal en kantelde op het ponton. Het gevolg: verschillende roeiboten kraakten doormidden en andere vertoonden gaten en barsten in het polyester. “We hadden echt gehoopt dat de meeste skiffs te herstellen waren. Een exemplaar kost liefst 3.000 euro. Een expert kwam de schade opmeten, maar zijn oordeel was bikkelhard. De schade is te groot om te herstellen. Een ramp dus”, gaat Vansteenkiste verder. De skiffs werden gebruikt voor trainingen en wedstrijden van de jeugd. Er stond nog een kar met jeugdskiffs binnen in het gebouw, dus zijn er momenteel nog tien exemplaren over.

“Dit voorval brengt onze jeugdwerking in het gedrang”, pikt voorzitter Daniël Deweerdt in. “Wij kunnen niet zomaar 30.000 euro op tafel leggen om nieuwe skiffs te kopen. Dat geld hebben we niet zomaar voorhanden binnen de club. Ook de timing is hoogst ongelukkig, gezien er in september het Belgisch kampioenschap is en er volop getraind moet worden. Voorlopig moeten onze jonge leden zich behelpen met afwisselend te roeien op dezelfde skiff, maar dat is verre van ideaal”, voegt de voorzitter toe.

Fundraising

De leden zijn aangeslagen door het voorval. “Maar tegelijkertijd zien we ook een ongelofelijke veerkracht bij hen. Ze steken de koppen bijeen en zetten acties op touw. We zijn een heus fundraisingproject gestart en hopen 30.000 euro te verzamelen. Intussen hebben al heel wat mensen een groot of klein bedrag gestort. We zijn daar ontzettend dankbaar voor”, voegt Guy Vansteenkiste weer toe. Sponsors Multitech en Benchmark Telecom zorgden elk al voor de financiering van een nieuwe skiff, waardoor er momenteel nog acht stuks nodig zijn. “We hopen zo snel mogelijk nieuwe skiffs te kunnen bestellen”, besluiten Guy en Daniël. Dit weekend gaat ook de jaarlijkse Walvissloepenrace door bij de KRNSO, een roeiwedstrijd tussen bedrijven uit de regio. Ook die inkomsten zullen worden aangewend voor nieuwe skiffs. Wie de roeiclub wil helpen, kan storten kan via deze link.