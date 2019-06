1.000 taartjes uitgedeeld tijdens hartverwarmend verjaardagsfeest van kinderheld Rikki Timmy Van Assche

09 juni 2019

17u51 0 Oostende Kinderboekenheld konijn Rikki kwam in Oostende zijn twintigste verjaardag vieren. Met succes, want er werden bijvoorbeeld duizend cupcakes uitgedeeld.

Rikki is al drie jaar mascotte van de stad Oostende en dus was het vrij logisch dat het vrolijke figuurtje in Oostende zijn verjaardag kwam vieren. De hele dag stonden er leuke activiteiten gepland, zoals wortellopen, knutselen, tekenen, grime en voorleesmomenten. Maar uiteraard was het voor de kinderen extra leuk om met Rikki zelf op de foto te gaan en hun lieve konijn te knuffelen. Toerisme Oostende en uitgeverij Clavis deelden bovendien duizend taartjes uit en blikken terug op een geslaagd verjaardagsfeest. “Het is extra leuk om dicht bij de kinderen te staan. Boeken schrijven is op zich een eenzame activiteit, dus het is speciaal om de reacties van de kinderen te zien", vertelt auteur Guido van Genechten, wiens boeken wereldwijd al 3,4 miljoen keer over de toonbank gingen. “Het is de eerste keer dat we zo'n groot, maar laagdrempelig feest organiseren. We zijn erg tevreden met de opkomst en reacties.”