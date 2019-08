1.000 gratis filmtickets voor de kortfilm Toetnoasteki Leen Belpaeme

20 augustus 2019

17u13 0 Oostende Er worden 1.000 gratis filmtickets uitgedeeld aan Oostendenaars die de vertoning van de kortfilm Toetnoasteki willen bijwonen tijdens het Filmfestival Oostende.

De film is een productie van kleinVerhaal. Regisseur Nicolas Daenens en scenariste An De Gruyter schreven samen met een 25-tal buurtbewoners een scenario gebaseerd op de verhalen die ze in de wijk te horen kregen. De buurtbewoners spelen zelf ook de hoofdrol in de film. Toetnoasteki speelt zich af in de Oostendse Vuurtorenwijk. De ‘Opex’ is een wijk in verandering. Steeds meer cafés en winkels verdwijnen en ook de krantenwinkel van Jef sluit binnenkort zijn deuren. Dit tot groot ongenoegen van de vaste klanten. Tegelijkertijd zijn er de laatste jaren ook veel nieuwkomers in de wijk komen wonen en ook daar hebben veel inwoners het moeilijk mee. Eén van die nieuwkomers is Zozan, een Syrische vrouw die als poetsvrouw werkt in de winkel van Jef…

De vertoning van Toetnoasteki vindt plaats op zaterdag 14 september om 14 uur in Kinepolis Oostende. Om een gratis ticket te bemachtigen, kun je vanaf terecht bij Toerisme Oostende, Monacoplein 2. Op vertoon van je identiteitskaart ontvang je één gratis ticket. Ook niet-Oostendenaars kunnen de kortfilm bekijken voor 6 euro.