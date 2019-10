“Zuipen tot we kruipen, want alle beetjes helpen”: KVO-fans steunen hun geteisterde club door pintjes te drinken Timmy Van Assche

25 oktober 2019

13u34 44 Oostende Nu KV Oostende financieel in woelig water verkeert, springen de fans in de bres. “We beleven immers stresserende tijden", zegt Daan Stubbe van supportersgroep 031. Een opvallend initiatief: massaal pinten drinken. “Alle beetjes helpen, toch?”

De eersteklasser heeft dringend vers geld nodig om het voortbestaan te verzekeren. De supporters blijven alvast niet bij de pakken zitten en op Facebook werd een opvallende actie opgestart. “KVO heeft dringend 2 miljoen euro nodig om z’n licentie te kunnen behalen”, luidt het op de evenementenpagina ‘Pinten drinken om KVO te redden’.

620.000 pinten

“2 miljoen euro staat gelijk aan ongeveer 620.000 pinten op KVO. Daarom roept 031 (een van de officiële Oostendse supportersgroepen binnen de koepel Kustboys, red.) alle supporters op om allemaal samen ons een gigantisch stuk in onze kraag te zuipen voor, tijdens en na de thuismatch tegen Moeskroen op zaterdag 9 november.” Daarmee hopen de fans al een groot stukje van de nodige fondsen binnen te halen. De wedstrijd start om 20.30 uur. Intussen geven al bijna 500 fans aan ‘geïnteresseerd te zijn’. De reacties zijn nu alvast enthousiast, van “zuipen tot we kruipen” tot “kan Versluys kotsemmers sponsoren? Of een container?” Via deze link kan je alle details over het evenement raadplegen.

Ludieke titel, ernstige inhoud

“Onze actie heeft een ludieke titel, maar qua inhoud vatten we het ernstig op", zegt Daan Stubbe, secretaris bij supportersvereniging 031. “Kijk, supporters van KVO gaan normaal gezien voor elke thuismatch een pint pakken in een van de cafés rond het stadion. Maar wat als we nu eens wat eerder naar het stadion komen en daar pintjes drinken? Een biertje op KVO kost ongeveer 3 euro. Nu, we weten ook wel dat we niet aan 620.000 consumpties gaan geraken, maar alle beetjes helpen, toch? Toen we in 2017 de bekerfinale speelden op de Heizel in Brussel, waren er ongeveer 18.000 Oostendenaars mee op verplaatsing. Wel, moest nu de helft van dat aantal de volgende thuismatch afkomen en mee een ‘teusje’ drinken, dan komen we al een eind.”

Het zijn voor de KVO-fans zenuwslopende tijden. “Wanneer er ergens nieuws opduikt over KVO, wordt het meteen onder de supporters gedeeld”, gaat Daan door. “We weten wel iéts over de financiële toestand, maar het grote werk gebeurt begrijpelijk achter de schermen. We kunnen alleen maar hopen op een goeie afloop. Ja, dit bezorgt ons stress en zenuwen.” Jakob De Bruyne van de Leffingse supportersclub en secretaris bij de Kustboys, predikt rust.

“Eigenlijk is er sinds het vertrek van Marc Coucke niet veel veranderd. De club zoekt al langer kapitaal en investeerders, wat moet leiden tot een structurele oplossing. Het blijft voor ons koffiedik kijken. Een actie als het ‘pinten drinken’ is natuurlijk wel een goeie manier om aan te tonen dat de supporters erg begaan zijn met de toekomst van hun club.”

Volste vertrouwen

Peter Van Nuffel, interim-voorzitter van de supporterskoepel, heeft het volste vertrouwen in het huidige bestuur en in een goeie afloop. “KVO zit natuurlijk met een zware erfenis uit het verleden. Toch denk ik dat de meeste fans zijn gerustgesteld na twee duidelijke berichten vanuit de club. Weet wel, KVO boekte twee keer op rij een slecht resultaat (verloren tegen Eupen en Waasland-Beveren, red.) én dan komt daar nog eens het financiële luik met enkele indianenverhalen bij. Dan slaap je daar toch een nacht niet goed van, hé. Een immense aanhang, zoals een topclub, hebben we niet. Maar een ludieke actie zoals die nu wordt gelanceerd, toont aan hoe trouw de Oostendse aanhang is. (knipoogt) En ze kunnen bovendien - hoe zal ik het zeggen - ‘goed consumeren’.”

