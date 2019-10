“Zuipen tot we kruipen”: KVO-supporters willen met opvallende actie club financieel steunen Timmy Van Assche

25 oktober 2019

13u34 32 Oostende KV Oostende verkeert in woelig financieel water. Om de toekomst te vrijwaren springen supporters op de kar met een opvallend initiatief: massaal pinten drinken.

“KVO heeft dringend 2 miljoen euro nodig om z’n licentie te kunnen behalen”, luidt het op de evenementenpagina ‘Pinten drinken om KVO te redden’ op Facebook. “2 miljoen euro staat gelijk aan ongeveer meer dan 620.000 pinten op KVO. Daarom roept 031 (de supporterskoepel, red.) alle supporters op om allemaal samen ons een gigantisch stuk in onze kraag te zuipen voor, tijdens en na de thuismatch tegen Moeskroen op zaterdag 9 november.” Daarmee hopen de fans al een groot stukje van de nodige fondsen binnen te halen. De wedstrijd start om 20.30 uur. Intussen geven al meer dan 400 fans aan ‘geïnteresseerd te zijn’. De reacties zijn nu alvast enthousiast, van “zuipen tot we kruipen” tot “kan Versluys kotsemmers sponsoren? Of een container?” Via deze link kan je alle details over het evenement raadplegen.

Meer over KVO

sport

sportdiscipline

voetbal