“Zet Cowboy Henk in de plaats van Leopold II”: Herr Seele lanceert opvallend alternatief voor controversieel standbeeld Timmy Van Assche

12 juni 2020

17u22 10 Oostende Haal het beeld van Leopold II bij de Drie Gapers weg en zet er een paardrijdende Cowboy Henk in de plaats. Dat is het voorstel van kunstenaar Herr Seele, samen met Kamagurka de geestelijke vader van de wereldberoemde stripfiguur met blonde kuif. “Cowboy Henk is internationaal, grappig en bovenal een ontwapenende figuur", motiveert Herr Seele.

Het standbeeld van gewezen koning Leopold II op zijn paard op de dijk van Oostende is altijd al stof voor discussie geweest. Met de opmars van de Black Lives Matter-beweging en de protesten tegen racisme, staat het bronzen beeld meer dan ooit in het oog van de storm. Volgens de ene moet het blijven staan, anderen vinden het beeld aanstootgevend, gelet op het gruwelijke koloniale verleden van ons land en Leopold II. Kunstenaar Herr Seele, die op een steenworp van het beeld woont, komt nu met een alternatief op de proppen: het beeld vervangen door een nieuw exemplaar waarop Cowboy Henk te paard wordt afgebeeld.

Iconische plaats

“Het is toch onvoorstelbaar dat tot vandaag zo’n iemand wordt bejubeld met een standbeeld op de meest iconische plaats van onze kust, van ons land. Waar families en kinderen komen genieten van het strand of een wandeling op de dijk”, vertelt Herr Seele. “Ook internationaal maken Oostende en België hier een slechte beurt. Voor de hele wereld etaleren wij de gruweldaden in Afrika. Een bordje met duiding plaatsen, is niet meer dan een doekje voor het bloeden. Stel je voor dat ze in Duitsland nog beelden hebben van Adolf Hitler met een infobordje. Dat slaat toch nergens op? Er zijn zoveel mensen die aanstoot nemen aan dit werk, dat kolonialisme en racisme afbeeldt.”

Met het beeld van Leopold II maken Oostende en België internationaal een slechte beurt Herr Seele

Henk is kunst

Een paardrijdende Cowboy Henk in de plaats, dus. “Vanuit technisch oogpunt kan het toch niet moeilijk zijn om het beeld van Leopold II weg te nemen. In twee, drie maanden tijd kan het nieuwe beeld gemaakt worden. Kijk, Cowboy Henk is internationaal gekend. De stripheld is bekend van Frankrijk, Nederland en Spanje tot in de Verenigde Staten. Kama en ik wonnen bijvoorbeeld de titel van striperfgoed ‘Prix du patrimoine’ in Angoulême, Frankrijk, en prijs van beste strip in Kopenhagen, bovenop de talloze expo’s in het buitenland. Om maar te zeggen: deze figuur staat wereldwijd bekend voor zijn ethische neutraliteit, ontwapenende karakter en ontvankelijke humor. Met een nieuw beeldwerk gaan we ook weg van de abstracte, conceptuele kunst die niemand zou begrijpen. Cowboy Henk is bovendien ook helemaal geen commercieel figuur, zoals andere populaire striphelden dat wel zijn. Vergis je niet: Henk is kunst die in vermaarde galerieën een plaats heeft.” Het idee krijgt ook steun van auteur en cultuurhistoricus David Van Reybrouck.

Geschenk

“Het zou ook een geschenk aan de Oostendenaars zijn”, vervolgt Herr Seele. “Ik ben er zeker van dat we makkelijk sponsors zouden kunnen vinden om de productie te financieren. Wat met de beelden van Afrikanen en vissers onderaan? Wel, neem het beeld van Leopold II weg en die kunnen makkelijk een nieuwe betekenis krijgen. Een ode aan het toerisme, de visserij en sociale thema’s. Kijk, ik ga niet akkoord met de stelling dat een beeld wegnemen gelijkstaat aan het wissen van geschiedenis. De tijdsgeest verandert gewoon. Ik zeg ook niet dat het beeld van Leopold II vernietigd moet worden. Geef het een plaats in het Afrikamuseum in Tervuren, bijvoorbeeld. Ach, er zijn zoveel mensen die aanstoot nemen aan dit beeld. Zo kende ik een zwarte man uit de buurt die zich vernederd voelde elke keer hij het beeld zag. Je kan er niet om heen dat de tijd rijp is om actie te ondernemen. Dit beeld moet weg en ik schat de kans groot dat het stadsbestuur toch zal moeten toegeven.”

Een beeld wegnemen of straatnaam veranderen, zo moeilijk is dat toch niet? Herr Seele

Bureaucratie

Vooralsnog herhaalt het stadsbestuur zijn standpunt om het beeld te laten staan met extra duiding én een tegenbeeld. “Ik vind dat ook de Leopold II-laan, de belangrijke weg langs de Mercator en het beeld van Dikke Mathille naar het Casino, van naam moet veranderen. Net als met het beeld, wordt altijd een bureaucratische reden opgegeven om het niet te doen. Dat is volgens mij nonsens. In Kortrijk veranderen ze toch de naam van hun Leopold II-laan?”

Lokale erkenning

Los van de discussie over het beeld van Leopold II, zou een Cowboy Henk-beeld ook een mooie lokale erkenning zijn voor de stripheld die bijna veertig jaar geleden in de Euphrosina Beernaertstraat werd bedacht door Kama en Seele. In Kortrijk en Middelkerke bijvoorbeeld staan al beelden van de stripheld, in Oostende niet. Herr Seele hoopt dan ook de publieke opinie achter zich te scharen en richtte intussen een aparte Faceboopagina op onder de noemer ‘Weg met Leopold II, leve Cowboy Henk’.