‘Zandvoorde ondersteboven’ brengt hulde aan lokale geschiedenis: “Er is grote vraag naar de verhalen van toen” Timmy Van Assche

06 maart 2020

16u00 0 Oostende Met ‘Zandvoorde ondersteboven’ presenteert oud-journalist Erik Naert (81) een puik boek over de Oostendse deelgemeente. Daarin staan maar liefst 26 boeiende en unieke verhalen, die nooit eerder het grote publiek haalden. Naert wist zijn boek onder meer op te bouwen dankzij rechtstreekse getuigenissen van rasechte Zandvoordenaren.

Erik Naert kent Zandvoorde als geen ander. Hij en zijn vrouw Huguette Kindt zijn allebei geboren in de Grintweg. “Zij in huisnummer 70, ik in nummer 7”, knipoogt Erik. “En we zijn altijd in Zandvoorde blijven wonen. Ik stond onder meer mee aan de wieg van de Zwaantjes Roller Club en KSA, mijn vrouw gaf les in de kleuterschool. En al in mijn schooljaren werkte ik onder meer aan een studententijdschrift.” Geen wonder dus dat er ooit een boek uit de pen van de gewezen journalist moest vloeien. “Ook al was ik geen lid van de lokale heemkring Santforde, toch maakte ik voor hen verschillende powerpoints over het heden en verleden in Zandvoorde. ‘Waarom schrijf je daar eens geen boek over’, vroegen mensen me steeds. Wel, een jaar lang heb ik gewerkt aan ‘Zandvoorde ondersteboven’. Ik trok regelmatig naar de bibliotheek van Oostende, het documentatiecentrum in Brugge, maar ik heb vooral met mensen gepraat. Bij zowat vijftig inwoners ging ik langs of wisselden we per mail informatie uit. Het is door te spreken met mensen dat de mooiste verhalen naar boven komen.”

Oorlog

En dat zijn er nogal wat. “Rachel Willems bijvoorbeeld, is met haar 87 jaar een levende encyclopedie van Zandvoorde. En Maurits Billiet, die vroeger werkte bij het polderbeheer, gaf ook de voorzet voor enkele knappe verhalen. Zo werd hier tijdens de Tweede Wereldoorlog een geallieerd vliegtuig neergehaald door de Duitsers. Twee Engelsen en een Australiër lieten daarbij het leven. Maar tijdens de begrafenisplechtigheid in de kerk, vormden de Duitsers een erehaag. Nog een opvallend oorlogsverhaal: mijn vader Gustje was 30 jaar toen hij in mei 1940 met enkele soldaten ten strijde trok tegen de Duitsers. Plots schampte een vijandige kogel de nek van papa. Hij viel in een greppel, de andere soldaten renden weg. Uiteindelijk liepen de Duitsers naar mijn gewonde vader en… ze dienden hem de eerste hulp toe, om hem vervolgens naar huis te laten gaan.”

Geheimen

Erik Naert belicht ook de lokale scholenstrijd en gemeentefusies. Hij legt ook haarfijn uit hoe het komt dat een Sinterklaasfeestje zorgde voor een afscheuring binnen de lokale socialistische partij. Talloze boeiende persoonlijkheden uit Zandvoorde passeren de revue, zoals ‘Topdokter’ Reginald Morreels en wielrenner Victor Huyghe, die zonder dat hij het wist papa werd tijdens de wielerronde van Wallonië. “Ik heb het ook over de lokale cafés en winkels, een geheime vergadering die van natuurgebied de Keignaert bijna een watersportgebied maakte en hoe het komt dat nieuwe woningen in de Ernest Claeslaan eind jaren vijftig niet eens over stromend water beschikten. Ja, er is al heel wat interesse in dit boek, zowel van doorwinterde Zandvoordenaars als nieuwkomers. Zandvoorde heeft doorheen de jaren heel wat jonge gezinnen weten aan te trekken. Nu, de grote vraag toont aan dat de geschiedenis heel wat mensen weet te begeesteren.” ‘Zandvoorde ondersteboven’ verschijnt op 21 maart en kost 20 euro. Je kan een exemplaar bestellen via 059/26.82.48 of 0479/26.02.66 en erik.naert@pandora.be.