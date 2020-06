‘Wijksport’ en ‘Sport aan Zee’ zet jong en oud(er) op eenvoudige manier aan het bewegen Timmy Van Assche

27 juni 2020

08u46 0 Oostende Onder de noemer ‘Wijksport’ en ‘Sport aan Zee’ wil de stad iedereen de kans geven om individueel of in familiebubbel begeleid te sporten. Dit is een extra en laagdrempelig sportaanbod, bovenop de sportkampen.

Met de nieuwe actie Wijksport - die loopt van woensdag 8 juli tot en met zaterdag 29 augustus - wil de stad kinderen en jongeren tussen 6 en 15 jaar bereiken om dicht bij huis en in hun eigen wijk te sporten. Oostendse sportclubs brengen hierbij een mix aan laagdrempelige sporten, in aanwezigheid van een wijksportcoach. De activiteiten zijn gratis en vinden plaats in open lucht op zeven locaties verspreid over de verschillende wijken. Inschrijven is niet noodzakelijk. “Het wijksportprogramma is nieuw en werd opgenomen in het bestuursakkoord. Niet iedere jongere voelt zich geroepen om lid te worden van een gestructureerde sportclub. Tegelijk willen we hen toch een degelijk bewegingsprogramma aanbieden”, zegt schepen van Sport Bart Plasschaert (CD&V).

Zomerse editie ‘Sport aan Zee’

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen in juli en augustus sportief genieten van de zomerse editie van ‘Sport aan Zee’, met een waaier aan activiteiten die zowel overdag als ‘s avonds begeleid worden door ervaren lesgevers. Het aanbod is zeer ruim: van badminton, pilates, yoga en zumba tot beweegoefeningen voor 60-plussers en tropical dance.

De kostprijs bedraagt 2,50 euro per activiteit, via een sportkaart van 20 euro die onder meer te koop is bij de dienst Sport in Sportcentrum Mr. V-Arena, in het Zwembad en bij het UiTloket in CC De Grote Post. Inwoners met een UiTPAS aan kansentarief hebben recht op een korting van 80 procent en betalen 4 euro voor een sportkaart. Deelnemen kan individueel of in de familiebubbel.

Meer info op www.oostende.be/sport.