“Wij zijn boos, verontwaardigd en bang” 250 mensen komen op straat tegen geplande privatisering van drie stadsdiensten Leen Belpaeme

06 december 2019

11u23 0 Oostende Het schepencollege van Oostende stelde vorige week woensdag hun meerjarenplanning voor. Van alle plannen is er momenteel vooral veel te doen over de aankondiging dat de stad op zoek gaat naar externe partners voor de catering, de thuiszorg en de aanvullende gezinszorg. Veel personeelsleden vernamen het nieuws via sociale media en blijven ondertussen met heel wat vragen achter. Om hun ongenoegen te uiten werd vandaag een algemene staking aangekondigd en kwamen zo’n 250 mensen op straat. De burgemeester Bart Tommelein wilde hen echter niet ontvangen omdat hij het niet kunnen vindt dat er al gestaakt wordt. Uiteindelijk zijn de meeste personeelsleden wel aan het werk gegaan.

Om 8 uur verzamelden personeelsleden en sympathisanten voor een dramatisch opgezette wandeling van het Sociaal Huis richting het stadhuis. De Sint en zwarte piet voorop die regelmatig stoppen om hun tranen te drogen. Het geheel werd ondersteund door dramatische muziek. De vakbond wil een boodschap brengen dat deze mensen triestig zijn. Aangekomen in het stadhuis was er geen toestemming van de politie om binnen te komen. Enkel Sinterklaas en zwarte piet kwamen binnen en vroegen om een ontmoeting met de burgemeester. Die had al op voorhand laten weten dat hij de vakbonden niet zou ontvangen uit ongenoegen met de beslissing om te staken. Sinterklaas las dan maar een boodschap voor in naam van de personeelsleden.

Het was de bedoeling dat de deelnemers opnieuw zou vertrekken richting het personeelsrestaurant in de Boarebreker voor een personeelsvergadering, maar de woede bij de groep nam even de bovenhand. “Waarover moeten we nu nog vergaderen? Tommelein wil niet eens luisteren naar ons. Wij zijn niet belangrijk genoeg.” Het personeel kwam uiteindelijk toch binnen om liedjes te zingen en van zich te laten horen. Enkele actievoerders gaven aan op een sit-in, maar de grote meerderheid droop toch af waardoor iedereen na een tijdje ook volgde. Teleurgesteld, weliswaar. “Onze job staat op de helling. Wij zijn boos, verontwaardigd en bang. Er zijn tot op vandaag nog geen antwoorden. Wij zouden graag intern een andere functie aangeboden krijgen. De privé is niet hetzelfde als voor een openbare dienst werken. Er is al een beslissing genomen maar er staat nog nergens onder welke voorwaarden dat zal gebeuren. De burgemeester wil zogezegd transparantie, maar wij blijven enkel achter met heel veel zorgen en weinig duidelijkheid. We moesten het bovendien vernemen via sociale media”, zeggen enkele werknemers die liever anoniem reageren.

De burgemeester beseft niet welke slag het personeel gekregen heeft. Mathieu Godefroidt

De vakbonden zullen zich nu beraden over verdere acties. Van een algemene staking was gisteren weinig te merken op het stadhuis. Ook in de keuken zelf gingen 14 van de 18 mensen gewoon aan het werk en kwamen er twee mensen na de optocht terug. “Wij vinden voeding en zorg wel een kerntaak en daarom mogen de mensen in het ziekenhuis en de woonzorgcentra hier niet onder leiden. Er zijn daarom inderdaad mensen aan de slag in de keuken”, bevestigt Martine Dewitte van ACV. De burgemeester was gisteren boos dat er onmiddellijk voor een staking gekozen werd. “De burgemeester beseft niet welke slag het personeel gekregen heeft. De boodschap die hij geeft is dat deze mensen niet meer welkom zijn en dat is gewoon hard. De actiebereidheid was groot bij het personeel en we konden dat niet tegenhouden. Het is triestig dat hij vanmorgen niet is komen luisteren naar de grieven van de mensen”, zegt ook Mathieu Godefroidt van ACOD. Er is ondertussen nog geen overleg geweest tussen de vakbonden en de stad over de inhoud van het dossier. “We hebben donderdag samengezeten over de verhoging van de maaltijdcheques, iets wat al langer op tafel ligt. We zijn daarbij enkel informeel op de hoogte gebracht dat er zal gepraat worden met externe partners.”