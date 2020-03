“We moeten mensen nu niet oproepen om te komen winkelen” Jobstudenten van Shop Lily stellen zich ter beschikking om te babysitten Leen Belpaeme

15 maart 2020

14u06 0 Oostende Shop Lily was net als veel zaken de voorbije dagen op zoek naar een manier om de verplichte sluitingsdagen creatief op te vangen. Zaakvoerster Ellen Distave getuigt weliswaar over het dilemma waar ondernemers mee geconfronteerd worden. “We dachten eerst aan Private Styling Sessies, maar 24 uur later beseffen we dat we de mensen niet moeten oproepen om te komen winkelen terwijl ze zoveel mogelijk thuis moeten blijven.” In de plaats start de onderneemster een privé-initiatief waarbij haar jobstudenten aan de slag gaan als babysit. Ondertussen kunnen klanten wel terecht op de webshops van de zaak.

Nadat de overheid donderdagavond de draconische maatregelen bekend maakte waarmee ze het coronavirus willen indijken gingen heel wat ondernemers op zoek naar creatieve manieren om hun zaak toch te laten draaien. Dat brengt volgens de gedreven onderneemster Ellen Distave ook enkele dilemma’s met zich mee. “Ik merk dat je als ondernemer in situaties als deze door verschillende fases gaat. Wanneer je hoort dat je de winkel - terecht - moet sluiten, zoek je oplossingen om daar op een verantwoorde manier creatief mee om te gaan. Je wil zorgen voor elkaar, maar je wil er ook voor zorgen dat je personeel kan werken en dat je onderneming gezond blijft”, getuigt de bekende onderneemster.

Webshops

“Die eerste fase was één waarbij we ervoor gingen, een soort vechtersmodus met wat ondernemend adrenaline. We zouden LILY niet zijn, als we niet creatief uit de hoek zouden komen. Dus kwamen we met het idee van Private Styling Sessies. Om klanten extra service te kunnen geven, in de watten te leggen en er het beste van te maken. Om quasi op afspraak te werken zoals gevraagd wordt. Want er zou sowieso niet veel volk langskomen de komende week.” Maar ondertussen voelt het niet goed volgens de Oostendse. “Oproepen om te komen shoppen wanneer we eigenlijk thuis moeten blijven voelt niet goed. We zitten in een nieuwe fase. We gaan er daarom niet mee verder. Ondertussen werken we hard verder aan onze webshops www.shoplily.be en www.homebylily.be Die laatste webshop is minder bekend en gaf ik dit weekend een heel grondige update. We bieden ook de verzending gratis aan zolang deze crisis duurt. We hopen dat mensen lokaal blijven shoppen, maar dan misschien online. Al zal ook dat even duren, want we zijn collectief niet in een shopping-mood nu.”

Jobstudenten

Het team van de zaak vond een manier waarop ze toch actief blijven, maar ook hun steentje kunnen bijdragen. “De jobstudenten kan ik momenteel niet het werk geven dat ze van mij gewoon zijn. Toch willen ze aan de slag. Daarom hebben we een initiatief gestart waarbij 7 fantastische studenten willen babysitten. Voor groepjes van maximum 6 kindjes bij de kinderen zelf thuis. Voor mensen die de grote groepen kinderen die samen in de scholen zitten willen ontlasten, maar geen andere oplossing hebben. Voor zij die niet kunnen thuis werken, al dan niet in de zorg. De babysits zullen zorgen voor beweging buiten, helpen met schooltaken en leesmomenten inlassen en uiteraard alle maatregelen volgen om alles verantwoord aan te pakken. Dit staat los van mijn onderneming, het is een privé-initiatief om mensen te verbinden.”

Ellen benadrukt dat ze geen heksenjacht wil starten op mensen die de economie in gedachten hebben. “We zitten allemaal in hetzelfde nest en moeten erdoor. Laten we lief zijn voor elkaar.”