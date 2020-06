“We moeten het uitgaansleven in Oostende opnieuw zuurstof geven” Komend weekend eerste actie om uitgaan in Oostende te promoten Leen Belpaeme

11 juni 2020

13u36 0 Oostende Stad Oostende wil het Oostends uitgaansleven promoten onder de noemer #IkGauitinOostende. Komend weekend is er al een eerste actie. Wie een foto op sociale media plaatst van een avondje uit in Oostende kan een Rest’O cheque winnen.

Schepen van Uitgaan Maxim Donck en schepen Charlotte Verkeyn van Ondernemen werken samen met de horeca te ondersteunen. Er werd een task force opgericht die de concrete noden moet definiëren om het uitgaansaanbod af te stemmen op de actuele en hedendaagse vraag van de uitgaande jeugd. Hiervoor zal beroep gedaan worden op een externe partner voor het uitvoeren van een studie. Daarnaast zal er ook een inspanning geleverd worden om investeerders aan te trekken en wordt een campagne uitgewerkt. “Het is belangrijk dat we er alles aan doen om het uitgaansleven in Oostende opnieuw zuurstof te geven en onze prachtige uitgaansbuurt en de vele toffe zaken daar te promoten. We willen Oostende in de kijker zetten als stad waar mensen opnieuw veilig kunnen genieten van het uitgaansleven en waar steeds veel te beleven valt. We willen ook de buurt rond de Langestraat in de kijker plaatsen. De uitgaansbuurt is tegenwoordig aan verruimen met ook toffe zaken in de bijvoorbeeld de Madridstraat.”

Het Economisch Huis Oostende, onder voorzitterschap van schepen Charlotte Verkeyn, werkte al een eerste online winactie uit die inwoners en bezoekers van de stad moet aanzetten om een eerste stap richting de Oostendse horeca te zetten. Mensen die tijdens het eerste openingsweekend van de horeca (vrijdag 12 juni, zaterdag 13 juni of zondag 14 juni) een bezoekje brengen aan hun favoriete Oostendse hotel, restaurant of café, kunnen winnen door een foto te nemen van hun bezoek en deze te delen op sociale media met de hashtags #wezienwereopen, #IkGauitinOostende en #IkKoopinOostende. De leukste foto’s maken kans op één van de honderd Rest”O”Cheques, ter waarde van 25 euro. “We willen mensen motiveren om terug naar horecazaken te gaan”, zegt Verkeyn.