"We doen niet onder voor de mannen" VROUWELIJKE SKYDIVERS BREKEN RECORDS Redactie

19 augustus 2019

07u56 0 Oostende In Moorsele bij Wevelgem werd afgelopen weekend het Belgisch record formatiespringen met enkel dames verbroken. Hun doel: laten zien dat ook vrouwen kunnen skydiven.

Het vrouwenteam ging voor het verbreken van twee soorten records. "Ons vorige record stamt uit 2005, met 24 meisjes met een punt, wat wil zeggen dat er slechts één figuur werd gemaakt in de lucht. Zaterdag werd dat record verbroken met 29 parachutespringsters. Daarnaast hebben we nog 'sequential'. Daarbij worden al zwevend zoveel mogelijk figuren gemaakt", licht bezielster Maya Van Campenhout (31) uit Oud-Heverlee toe. Die poging werd zondagmiddag gedaan. Het lukte uiteindelijk om met 27 dames twee figuren te maken.

Superervaring

Met het evenement willen de organisatoren het aandeel van de vrouwen in de sport verhogen. "Het is nog altijd een sport die door mannen gedomineerd wordt. Dat willen we veranderen." Charlotte Estiévenart uit Oostende werd zeven jaar geleden verleid om een tandemsprong te doen met een vriendin. De eerste keer was daarentegen een grote tegenvaller. "Ik had nog nooit gevlogen en was echt misselijk." Toen ze aan de grond was, wilde ze het nooit meer doen, maar haar vriendin overtuigde haar om het toch nog eens te proberen. "Ik pakte een pilletje tegen de misselijkheid en was een superervaring."

Extra uitdaging

De recordpoging met dames was een leuke extra uitdaging. "Het is leuk om een Belgisch record op je naam te kunnen schrijven. We hebben uiteindelijk meerdere records gebroken." Daarvoor hebben ze anderhalf jaar geoefend. "In het begin hadden we enkele onervaren springster. We zijn begonnen met hen de technieken van springen bij te brengen. Daarna zijn de meer ervaren skydivers erbij gekomen. Daarop hebben we de sprongen uitgetekend. Bepaalde plaatsen in de formatie vereisen meer 'skills' dan andere. Je moet dus de juiste mensen op de juiste plaats krijgen. Ook de positie om het vliegtuig te verlaten, is belangrijk. Sommige mensen hangen aan het vliegtuig, anderen komen van ver in het vliegtuig. Dat allemaal in goede banen leiden, is niet simpel. Er hangt wat denkwerk aan vast", legt Maya Van Campenhout nog uit.