“Wat hebben we dit gemist”, Oostendse brasseries verwelkomen eerste klanten Leen Belpaeme

08 juni 2020

12u55 0 Oostende De horeca is terug open en in Oostende waren heel wat mensen al ‘s morgens op de afspraak in hun favoriete brasserie. Zowel personeel als klanten zijn duidelijk blij met het weerzien, maar het bleef relatief rustig. “Het is even wennen aan alle maatregelen, maar we zijn zo blij dat we terug naar de horeca kunnen.”

Het is 10 uur in de Oostendse binnenstad en enkele brasseries hebben al hun deuren geopend. Echt veel volk zit er nog niet, maar overal voel je dat de aanwezigen hun portie koffie of een verse pint met een babbel gemist hebben. In Brasserie du parc zitten drie klanten verspreid over verschillende tafels. Er wordt volop gegrapt. “Het is hier koud”, zegt een klant. “We hebben geen geld meer om de ‘chauffage’ aan te steken hoor, lacht Martine Christiaen. “Moh gie zie schone wi”, grapt een andere klant verwijzend naar de mondmaskers die het personeel moet dragen. Martine is blij dat ze terug kan werken, maar het dragen van een mondmasker vindt ze minder aangenaam. “In Nederland moeten ze geen mondmasker dragen, het is raar dat het hier wel verplicht is, maar we kunnen dus niet anders.” Op de regenachtige maandagmorgen kwamen bijna alle vaste klanten langs. “Dat is wel leuk. Als het mooi weer zou zijn dan zat het terras wel vol, maar nu hebben we ongeveer even veel klanten als op een maandagmorgen voor de coronacrisis”, zegt Martine nog.

Gespreksonderwerp

Er komen nog meer vaste klanten toe en ze begroeten elkaar hartelijk als ze binnenwandelen. “Het is drie maanden geleden eh” Het coronavirus is -hoe kan het ook anders - het onderwerp van de dag. De maatregelen worden hier met humor aangebracht. Er wordt volop gelachen. Het is duidelijk, hier hebben mensen lang op gewacht. Even later is het virus zelfs even vergeten en gaat het gesprek over de dingen des levens of toch tot een volgende klant binnenkomt.

Het is wat eigenaardig met de mondmaskers, de afstand tussen de tafels en de ontsmetting. Iedereen heeft precies schrik van elkaar, maar we zijn blij dat we horeca kunnen steunen. Stephan Ameye en Dorine Seynhaeve uit Wevelgem

Iets verderop in Taverne James genieten Stephan Ameye en Dorine Seynhaeve uit Wevelgem van een koffie. Ze boekten al in januari een uitstap naar Oostende. “We zijn blij dat het net opnieuw weer mag. We hebben de voorbije weken hard gewerkt en konden wel wat ontspanning gebruiken. We gaan ook graag eten of een koffie drinken, we hebben dit dus echt wel gemist.” Toch is het niet helemaal zoals vroeger. “Het is wat eigenaardig met de mondmaskers, de afstand tussen de tafels en de ontsmetting. Iedereen heeft precies schrik van elkaar, maar we zijn blij dat we horeca kunnen steunen.” In hun hotel zijn ze een van de weinige gasten. “We hebben nog niet veel mensen gezien, maar ja dan zijn we zeker dat het veilig is, zeker?”

Katia Becu is een van de vaste klanten die hier aan tafel schuift. “Ik zat vast in Amerika dus ik kon sowieso niet komen, maar ik heb het wel gemist want ik kom hier anders elke dag langs. Ik ben blij om weer onder de mensen te kunnen komen.”