Vijf reddingsboten zoeken vermiste jongeman na feestje met vrienden op strand. Hij bleek zijn roes uit te slapen in portaal Bart Boterman

24 juni 2020

09u24 26 Oostende Voor de kust van Oostende, op het strand en in de buurt van de zeedijk, is woensdagmorgen vroeg een grootschalige zoekactie gehouden naar een vermist persoon, een 23-jarige jongeman. Hij had samen met een klein groepje vrienden een feestje gehouden op het Klein Strand, maar was plots verdwenen. De hulpdiensten namen het zekere voor het onzekere en zetten maar liefst vijf reddingsboten in om de vermiste te zoeken, gezien die mogelijk in zee terecht was gekomen.

De man zou al rond 3 uur ’s nachts verdwenen zijn geweest. Zijn vrienden bleven tevergeefs zoeken en sloegen pas om 5.38 uur alarm bij de hulpdiensten. “De reddingshelikopter was niet beschikbaar gezien die bezig was met een organentransport. Er is besloten om vijf reddingsboten in te zetten om de vermiste te zoeken in het water, met name de Pollux van de marine, de R6 Orka en de Sirius van DAB Vloot, de SPN09 van de scheepvaartpolitie en ook de brandweer ging te water met hun boot”, zegt diensthoofd Dries Boodts van het MRCC, het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. Intussen zocht de politie aan land en de brandweer op het strand.

Vloedstroom

“De reddingsboten kamden eerst het water tussen de westelijke strekdam en het staketsel uit, bij het Klein Strand. Vervolgens werd de havengeul doorzocht en daarna werd het zoekgebied uitgebreid tot de volle zee, tussen Bredene en Oostende. Het was namelijk vloedstroom. Pas rond 7.50 uur kwam het verlossende bericht en keerden de schepen terug naar hun ligplaatsen. De vermiste was teruggevonden aan land door de politie, in de Kemmelbergstraat”, aldus Boodts. Dat is een straatje dwars op de zeedijk, een kwartier wandelen van aan het Klein Strand.

Roes uitslapen

De jongeman was de hele morgen op de dool geweest en hij was nogal beschonken. Volgens de lokale politie Oostende was hij zijn roes aan het uitslapen in het portaal van een appartementsgebouw. Hij werd meegenomen voor een verhoor. De kans dat hij zal moeten opdraaien voor de kosten van de reddingsactie is echter heel klein.