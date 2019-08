“Vijf jaar cel of haal ze terug uit Rusland”: parket stelt vader die eigen kinderen ontvoerde voor keuze Siebe De Voogt

19 augustus 2019

15u54 0 Oostende Het Brugse parket heeft een Oostendenaar voor de keuze gesteld: ofwel laat D.A. zijn twee jonge kinderen terugkeren uit Rusland, ofwel krijgt hij de maximumstraf van 5 jaar. De man moet zich verantwoorden voor parentale ontvoering. Hij nam zijn kinderen mee naar z’n thuisland zonder toestemming van hun moeder.

D.A. zou al in juni vorig jaar naar Rusland zijn afgereisd met zijn twee kinderen van 6 à 7 jaar oud. In de deelrepubliek Dagestan kregen ze onderdak bij hun grootouders. Nochtans besliste de rechtbank eerder dat de kinderen bij hun moeder, een Russische vrouw uit Oostende, moeten verblijven. A. legde dat vonnis echter naast zich neer. Meer zelfs: hoewel hij zelf af en toe nog heen en weer reisde tussen Rusland en België, weigerde hij z’n kinderen terug naar hun moeder te brengen.

Volmacht

De onderzoeksrechter vaardigde uiteindelijk een internationaal aanhoudingsbevel uit. Op 6 februari werd de vader bij z’n terugkomst in Oostende gearresteerd en aangehouden. A. wilde enkel meewerken met het gerecht, als hij z’n kinderen zelf mocht gaan halen in Rusland. Het dossier zat sindsdien muurvast. Bij de start van het proces in de Brugse rechtbank bleek maandagmorgen dat de moeder intussen zelf haar kinderen was gaan ophalen in Dagestan. Volgens haar advocaat Bart Bleyaert zijn ze momenteel op de vlucht richting Moskou. “Zonder volmacht van de vader en een kopie van zijn Russisch paspoort kunnen ze echter niet naar België terugkeren”, pleitte hij.

Het openbaar ministerie vroeg de rechtbank daarop om de zaak uit te stellen. “Zo kan beklaagde de volmacht in orde brengen. Zo niet, vorder ik de maximumstraf”, stelde de procureur. Die maximumstraf is vijf jaar cel. Op parentale ontvoering staan sowieso gevangenisstraffen van minstens drie jaar. Op 26 augustus wordt de zaak verdergezet.