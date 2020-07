“Verlengd weekend goed gestart”: Oostende blikt tevreden terug op behoorlijk drukke zaterdag Timmy Van Assche

18 juli 2020

19u12 0 Oostende Vandaag was het aanmeldingssysteem voor de drie drukste stranden in Oostende voor het eerst van kracht. Maar liefst 9.300 mensen hebben zich vlot ingecheckt. “Iedereen zat goed verspreid over de verschillende stranden, zodat er voldoende afstand gehouden werd”, blikt het stadsbestuur terug.

De aanmeldingen op de drie drukste stranden in het centrum van Oostende zijn vandaag vlot verlopen. In totaal waren er bijna 10.500 reservaties op voorhand, uiteindelijk hebben 9.300 mensen zich effectief ingecheckt. Daarmee werd bijna twee derden van de voorziene totaalcapaciteit van 15.000 personen bereikt. Voor zondag staan vooralsnog 7.500 reservaties genoteerd.

“Heel wat bezoekers vonden de weg naar Oostende, maar strandgangers hielden voldoende afstand en zaten goed gespreid over de verschillende stranden. Dat is ook het belangrijkste doel van het aanmeldingssysteem”, laat het kabinet van burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) weten. “De stad wil mensen op die manier een aangename, maar ook veilig dag bezorgen. Naleving van alle coronamaatregelen is essentieel, zeker nu het aantal besmettingen opnieuw toeneemt.”

Ook de inzet van het zomerteam was een succes, laat de stad weten. “Meer dan honderd medewerkers hielpen mensen om in te checken op de drukste centrumstranden, wezen bezoekers de weg vanaf het station of hielpen chauffeurs een parkingplekje vinden in de stad. Het zomerteam kreeg heel wat positieve reacties van de bezoekers.”

Heel even, rond 15 uur, knipperde de druktebarometer in Oostende oranje, wat de hoogste kleurencode is. Specifiek gaat het om de zone tussen het Kursaal en Zeeheldenplein, niet toevallig waar één van de stranden liggen waar je je moet aanmelden. “Die kleurencode is een indicatie en betekent niet dat je als bezoeker hoeft te panikeren.” De stad gaf eerder ook aan dat ze bij grote drukte een stuk van de zeedijk kan afzetten voor fietsers, gocarts en andere rijwielen, maar dat is tot dusver niet nodig gebleken.