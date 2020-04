“Veel klanten willen iemand verrassen in deze moeilijke periode” Ondernemers hebben extra werk tijdens Paasweekend Leen Belpaeme

12 april 2020

16u41 0 Oostende Het paasweekend is traditioneel een weekend waarbij families samenkomen om samen paaseieren te rapen of te genieten. Dat zit er dit jaar niet in, maar toch willen veel mensen binnen het gezin genieten of anderen verrassen. Ondernemers die producten als ontbijtmanden leveren, bloemen of chocolade verkopen hebben het dan ook enorm druk. “Het kan de coronacrisis niet goedmaken, maar het is een lichtpuntje aan het einde van de donkere tunnel.”

De ontbijt- en lunchzaak Expo & Kafie in Oostende ziet de verkoop van ontbijtmanden vertienvoudigen op paaszondag en paasmaandag. “Onze ontbijtmanden zijn enorm populair dit weekend, we hebben zelfs mensen moeten weigeren”, vertelt Robin Lefever. “Ontbijten zijn altijd populair tijdens het paasweekend, maar nu is het toch veel meer. Ik denk dat mensen er toch iets leuk van willen maken, ze kunnen toch nergens heen. Ze moeten dan even niet aan de crisis denken en het is ook gemakkelijk. We leveren aan huis waardoor mensen niet naar de winkel moeten.” De zaak is drie weken geleden terug opgestart en doet leveringen aan huis. “Ook op gewone weekdagen wordt er ontbijt besteld. We hebben ons take-away aanbod uitgebreid en we nemen ook heel wat maatregelen om het veilig af te leveren. We hebben lang getwijfeld om het te doen en ook voor onze veiligheid. We hebben het ons echter nog niet beklaagd. We kunnen er de algemene kosten mee betalen, maar het is niet zo dat we er nu massaal aan verdienen, ook niet met de drukte voor Pasen. Het is mooi meegenomen, maar het is eerder een druppel op een hete plaat.”

Ambachtelijke chocolade

Ook Chocolaterie Olivier Willems heeft het al druk gehad de voorbije dagen. “Pasen is sowieso een familiefeest. Ik merk nu weliswaar dat veel mensen cadeautjes geven aan elkaar. We hebben vorige week op sociale media een actie gelanceerd waarbij we de chocolade leveren aan huis. We wilden iets doen omdat we bang waren over wat onze verkoop ging zijn. In het historisch centrum hoor ik van collega’s dat ze geen kat zien. Hier valt het uiteindelijk nog goed mee. Mensen kunnen niet op reis en gaan in eigen stad op zoek naar ambachtelijke chocolade”, vertelt de chocolatier. De actie veel duidelijk in de smaak. “We moeten echt heel wat leveringen doen. het is helemaal anders werken, maar het is een idee die we zelfs meenemen in de toekomst. Veel mensen die in het binnenland wonen bestellen bij ons om iemand in de buurt te verrassen. We krijgen dan ook enorm veel positieve reacties als we onze producten afleveren. We merken ook dat de actie heel wat goedmaakt voor ons. Dat was ook nodig want er kwamen heel wat annuleringen van evenementen en restaurants”, vertelt bekende chocolatier Olivier Willems.