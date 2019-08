“Twintig jaar Cowboy Henk kwijt!” Inbreker steelt harde schijf van Herr Seele en legt drol in zijn bad Bart Boterman

14 augustus 2019

21u19 12 Oostende Herr Seele (60) kreeg in de nacht van maandag op dinsdag een inbreker over de vloer. “Mijn computer en externe harde schijf zijn gestolen. Een ramp. Twintig jaar Cowboy Henk is verloren gegaan”, getuigt Herr Seele. De dief wist wellicht niet eens wat hij aan het stelen was. In de badkamer deed hij nóg een onaangename ontdekking. “De inbreker liet een drol achter in mijn bad. Jakkes.”

Herr Seele kwam dinsdagmiddag aan bij zijn atelier in Oostende, nadat hij maandagavond naar een tentoonstelling ging in het Brusselse en er bleef overnachten. “Mijn vaste computer en externe harde schijf bleken verdwenen. Rampzalig. Alle tekeningen van Cowboy Henk (wekelijkse striprubriek in Humo tussen 1981 en 2011, red.) stonden in hoge resolutie gearchiveerd op mijn externe harde schijf, nergens anders. Twintig jaar Cowboy Henk is verloren gegaan. Ik heb nog alle knipsels uit Humo, maar een expositie of een boek zal nooit meer mogelijk zijn. Knipsels kopiëren heeft geen zin omdat de kwaliteit daarvan ondermaats is. Humo archiveert de strips zelf niet digitaal”, doet Herr Seele zijn verhaal.

Inbreker houdt niet van kunst

De kunstenaar is er best van aangeslagen. “Ik weet dat er veel geluk nodig zal zijn, maar ik roep op om uit te kijken. Wie ooit een zwarte externe harde schijf van het merk WD Elements in handen krijgt met tekeningen van Cowboy Henk, contacteer mij dan”, aldus Herr Seele. Hij doorzocht het atelier verder op zoek naar verdwijningen. “De inbreker opende ook een juwelendoosje, maar er zit gewoon een antieke passer in. Wellicht kent de man niets van Vlaamse cultuur en is hij evenmin gevoelig voor kunst, gezien hij een schilderwerk van Léon Spilliaert gewoonweg liet hangen. Hier liggen zelfs gesigneerde boeken van Vlaams schrijver Karel van de Woestijne, maar die moet je natuurlijk weten te vinden in een enorm boekenrek.”

‘Indrukwekkende drol’

“De dief was enkel op zoek naar geld en juwelen en zag waarde in een computer. Hij dacht wellicht dat hij in een brocante terecht was gekomen. Gelukkig heeft hij niet meer wanorde gecreëerd dan ik had achtergelaten. Het moet raar zijn, met je zaklamp binnen komen in een chaotische ruimte waar maskers, pruiken, kostuums en doodskoppen hangen.” Vervolgens ging Peter Van Heirseele, zijn echte naam, richting de badkamer. “Die snoodaard had een drol achtergelaten in mijn bad. Een indrukwekkend exemplaar, gewoon sec. Hij gebruikte zelfs geen toiletpapier. En zeggen dat er op anderhalve meter een toilet staat! Ik wist totaal niet wat de bedoeling was. De politiemensen vertelden dat het mogelijks om een soort handtekening gaat, om te tonen dat hij er geweest is. Blijkbaar valt er geen DNA uit uitwerpselen te halen om de dader op te sporen. Jammerlijk.”

Lesje geleerd

Volgens Herr Seele is de inbreker mogelijks langs de daken binnengedrongen. “Achter mijn atelier in de Nieuwpoortsesteenweg ligt het verlaten Sint-Jozefziekenhuis. Daar komen geregeld krakers. Met flink wat klimwerk over verschillende daken is het blijkbaar mogelijk om tot aan de achterkant van het atelier raken. Dat besef ik te laat. Ik heb mijn lesje geleerd en ben een massa hangsloten, verklikkers en schriklichten gaan kopen. Intussen tijd heb ik de toegang daar gebarricadeerd.” De politie van Oostende laat weten dat er een onderzoek is opgestart. De dader is vooralsnog onbekend. Woensdagmorgen verscheen Herr Seele toch alweer in opperste stemming in een kooi in Blankenberge, om dierenrechtenorganisatie GAIA te steunen.