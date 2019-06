#tisgank: Summer Kick Off trekt Oostendse zomer opnieuw op gang Timmy Van Assche

06 juni 2019

00u00 0 Oostende Voor het zesde jaar op rij wordt de start van de Oostendse zomer uitgebreid gevierd in de Langestraat. De nieuwe Summer Kick Off zal plaatsvinden op vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni.

Ook dit jaar krijgt de Summer Kick Off vorm als een muzikale tweedaagse. In samenwerking met de horecauitbaters van de Langestraat en Toerisme Oostende wordt een podium geboden aan maar liefst vijftien Oostendse bands en dj’s. “Net als vorig jaar werken we met twee podia: het hoofdpodium bevindt zich in de Langestraat, het tweede en kleinere podium komt op het Monacoplein te staan”, zegt bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA). “De hongerige feestvierders worden ook dit jaar getrakteerd. Een aantal uitbaters slaan de handen in elkaar met verschillende eetstandjes. Na het optreden van de laatste dj’s wordt het feest voortgezet in de cafés en clubs.” Het evenement is zoals elk jaar volledig gratis. Op vrijdag beginnen de optredens op het hoofdpodium om 18.30 uur met The Nealions, gevolgd door The Flashbacks, Seagulls, GvQ en Greg Dela. Op het kleinere podium staan Discofolks en Mister V. Op zaterdag begint de muzikale actie al om 16 uur met Mother, In Dog Years I’m Dead, Brewed & Bottled, Skumic, Gueush en Sensei. The Brown Collectiv en Djonah palmen dan het kleinere podium in. Het evenement, dat wordt onderlijnd met de hashtag #tisgank, is een initiatief van het stadsbestuur om de Oostendse uitgaansbuurt positief in de kijker te plaatsen.