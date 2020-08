“Stop met extra treinen in te leggen naar de kust”: Tommelein vraagt NMBS om in te grijpen na zomerdag vol incidenten Leen Belpaeme

08 augustus 2020

20u34 0 Oostende De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is opnieuw snoeihard voor de NMBS na een dag vol incidenten in onder meer Blankenberge en Knokke. Vorige week verzette Tommelein zich al tegen de extra treinen die de NMBS inlegt richting kust na het incident in het station van Oostende. Hij eiste bijkomende maatregelen en die zijn er ook gekomen. Nu komt hij terug op zijn pleidooi om geen extra treinen te laten rijden naar de kust.

Er waren de voorbije dagen regelmatig incidenten aan de kust. Volgens Bart Tommelein is vooral de toevloed aan dagtoeristen met de trein een probleem. “Vandaag zijn zeker 15.000 mensen met de trein naar Oostende gekomen. Daarmee liggen de drie centrumstranden eigenlijk al vol. Reken daarbij nog de tweedeverblijvers, 6.000 hotelbedden en eigen inwoners en dat weet je onmiddellijk dat wij dit niet kunnen opvangen”, zegt Tommelein.

Druk te groot

“De druk op onze stad is groot en vooral de druk van de treinreizigers op de totale organisatie is bijzonder groot. Ik denk dat men toch eens moet herbekijken of het wel verstandig is om in coronatijden al die treinen te blijven inleggen naar de kust. Als er zich dan incidenten voordoen dan hebben we handen te kort”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

De federale overheid en het GEES moeten beseffen dat hoe mensen ze faciliteren om naar de kust te komen, hoe moeilijker het wordt

“Laat mij duidelijk zijn. Ik verwijt de NMBS niets. Zij leggen extra treinen in op vraag van het GEES om voor meer spreiding te zorgen. Maar al die extra treinen zitten vol waardoor je geen extra spreiding hebt, enkel meer mensen. De federale overheid en het GEES moeten beseffen dat hoe mensen ze faciliteren om naar de kust te komen, hoe moeilijker het wordt.” Ook N-VA schepen Björn Anseeuw treedt dat standpunt bij via sociale media. “Hoe meer treinen naar de kust, hoe meer miserie. Vorige week Oostende, vandaag Blankenberge. De NMBS moet nu toch eens gaan inzien dat ze niet meer maar minder treinen moet inleggen naar de kust.”

Kleine incidenten

In Oostende waren er geen grote incidenten zaterdag, maar de politie had wel de handen vol. “Er waren heel wat kleine incidenten. Sommige mensen riepen de politie op omdat het dreigt uit de hand te lopen, maar dat is vandaag niet gebeurd. Als je natuurlijk met tienduizenden mensen op een kleine oppervlakte zit dan gebeurt er vanalles”, aldus Tommelein.