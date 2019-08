“Slachtoffers vissersopstand in 1887 mogen niet vergeten worden” Leen Belpaeme

23 augustus 2019

17u01 0 Oostende Op 24 augustus 1887 werden vijf mannen tijdens de vissersopstand dodelijk getroffen door kogels van de Burgerwacht. Vorig jaar werd op de plaats van de tragedie een herdenking georganiseerd, in de toekomst komt er een monument.

De vraag van de initiatiefnemers onder leiding van Doris Klausing was vorig jaar om er een monument in te richten voor de vijf slachtoffers, zodat hun namen niet vergeten worden. Een jaar later wordt van de verjaardag van deze trieste gebeurtenis in de geschiedenis van de stad gebruik gemaakt om politici te herinneren aan de vraag om de vissers opnieuw te herdenken. “We kregen van het vorige gemeentebestuur de belofte dat het monument er komt. We moesten wel wachten tot de nieuwbouw op de site van de hotelschool er staat”, zegt Doris Klausing. Met een monument zouden de slachtoffers een plaats krijgen in de stad. “Hun namen werden vergeten alsof dit het einde was. Ze gaven hun lijf en hun kracht voor een leefbaar leven, voedsel voor hun kroost en werkzekerheid. Als hun dood het einde betekende en verder niets, dan blijven deze moorden het zielig en zinloos antwoord van de toen gevestigde machten. Wij sluiten op 24 augustus hun namen in onze harten en hopen dat ze voor altijd herinnerd mogen blijven”, zegt de Oostendse nog. De vissers die toen het leven lieten waren Baptist Verhulst (37), Charles Wouters (25), Napoleon Cornilly (42), Polydor Everaert (20) en Johannes Dewaey (27).