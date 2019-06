‘School is out’: jongeren vieren einde van de examens in Leopoldpark Timmy Van Assche

06 juni 2019

12u07 0 Oostende Op woensdag 26 juni viert Oostende het einde van de examens en kan er wat stoom afgelaten worden. Daarom organiseert de dienst jeugd in samenwerking met de jeugdhuizen en jeugdwerkorganisaties een vierde editie van het jongerenfestival ‘School is out’ in het Leopoldpark.

“Het festival blijft een ideale afsluiter voor de jongste jongeren van het secundair onderwijs, de eerste tot vierde graad. Die doelgroep vindt niet meteen aansluiting in de uitgaansbuurt. De samenwerking met jeugd -en vrijetijdspartners vergroot bovendien de kans dat jongeren deze organisaties leren kennen. Ook de partners krijgen de kans om nieuwe jongeren.”, zegt jeugdschepen Bart Plasschaert (CD&V). Met attracties, workshops en sportieve activiteiten kunnen jongeren de start van hun zomer goed inzetten. Ga over kop met onze spacebikes, blijf zo lang mogelijk op de rodeostier zitten, doe een summoworstelpak aan en gooi je tegenstander uit de ring, rol in een bal over het water en als je daarna nog fut overhebt, kun je alle andere activiteiten ook eens gaan uitproberen. Eet- en drankkraampjes maken het geheel compleet. Het festival zal dan ook een uur vroeger starten dit jaar, om 13 uur. Het einde is voorzien om 18 uur.

Dj’s

“Na al dat harde schoolwerk is wat rust dubbel en dik verdiend. Jongeren kunnen genieten van een verfrissing en versnapering in de chill out-zone. Team Damp brengt twee dj’s mee die de ganse middag muziek komen draaien. In de jeugdhuizen worden verschillende extra workshops georganiseerd.” Het Instagramaccount van de jeugddienst wordt die dag ook door jongeren overgenomen. Het jongerenfestival is een samenwerking tussen diensten jeugd en sport, de Jeugdraad, jeugdhuizen De takel, De Kim, OHK en De Korre, JAC Oostende, Jeugd Rode Kruis, VDAB, Arktos en Habbekrats.