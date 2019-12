“Romantische” dievegge veroordeeld voor diefstal van meer dan 100 theelichtjes en 20 flessen wijn Siebe De Voogt

20 december 2019

13u20 7 Oostende Een 56-jarige vrouw uit Oostende heeft bij verstek 8 maanden cel en 800 euro boete gekregen voor 10 diefstallen bij Spar. M.P. stal in twee weken tijd meer dan 100 theelichtjes en 20 flessen wijn. “Ze moet blijkbaar zeer romantisch geweest zijn”, grapte de rechter tijdens de behandeling van de zaak.

De feiten vonden vorig jaar plaats tussen 22 november en 4 december. Liefst 10 keer sloeg M.P. in die periode toe in hetzelfde Spar-filiaal in Oostende. Meer dan 100 theelichtjes en 20 flessen wijn - 1 rode en 19 witte - maakte de Oostendse er buit. Op 4 december werd ze op heterdaad betrapt door de uitbater van de supermarkt. Hij zag op camerabeelden dat ze twee weken lang bijna dagelijks diefstallen pleegde. Het parket vorderde 6 maanden cel, maar de rechter deed daar vrijdagmorgen nog een schepje bovenop. M.P. kwam niet opdagen voor haar proces. Aan de slachtoffers moet ze 200 euro schadevergoeding betalen.