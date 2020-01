“Robin Hood van de uitgaansbuurt” moet 100 uren werkstraf uitvoeren Siebe De Voogt

09 januari 2020

14u25 0 Oostende Een 20-jarige man uit Bredene moet een werkstraf van 100 uren uitvoeren voor twee vechtpartijen in de Langestraat in Oostende. Bij één feit schopte S.H. een agent van de politie Westkust in elkaar. “Hij voelt zich de Robin Hood van de uitgaansbuurt en meent overal te moeten tussenkomen”, pleitte zijn advocaat.

De zwaarste feiten van S.H. (20) uit Bredene speelden zich op 14 januari vorig jaar af. Een agent van de politie Westkust was er in z’n vrije tijd aan het uitgaan met vrienden. “Mijn cliënt wilde samen met z’n kameraad naar huis vertrekken, toen die laatste nog twee meisjes aansprak in de Langestraat”, pleitte zijn advocate. “De beklaagde kwam plots de straat overgelopen. Hij verklaarde dat de meisjes om hulp riepen, maar daar was helemaal niets van aan verklaarden die zelf.” De agent en z’n vriend wandelden weg, maar S.H. liet het duo niet zomaar vertrekken. Hij gaf de inspecteur een harde duw in de rug, waardoor die ten val kwam.

Vervolgens deelde de jonge Bredenaar het slachtoffer verschillende schoppen uit. “Het waren er tientallen”, stelde de burgerlijke partij. “Mijn cliënt had een week voordien de vriend van de beklaagde gecontroleerd. Ik geloof niet in toeval. Hij liep door de schoppen verschillende gekneusde ribben op en blauwe plekken over gans z’n lichaam en kon zes weken lang niet op volle kracht werken.” Het was niet de eerste vechtpartij waarin S.H. betrokken was. Op 21 oktober 2017 had hij in een café in de Langestraat al een jongen met een glas in het gezicht geslagen. Volgens de verdediging maakte S.H. een moeilijk jeugd door. “Hij leerde op te komen voor zichzelf en voelt zich de Robin Hood in het uitgaansleven”, pleitte zijn advocaat. “Waar hij denkt onrecht te zien, meent hij ook te moeten tussenkomen.” Aan het slachtoffer moet de twintiger 2.500 euro schadevergoeding betalen.