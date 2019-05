‘Pink with a touch of coco’: ijsje om Late Night Shopping te promoten Leen Belpaeme

21 mei 2019

18u13 5 Oostende 150 winkels in de Oostendse binnenstad blijven op vrijdag 31 mei open tot 21 uur voor de Late Night Shopping. Je kan dan niet enkel shoppen, er is ook animatie en een afterparty in de Langestraat.

Toerisme Oostende, het Economisch Huis en Centrummanagement werkten al enkele keren samen voor de Late Night Shopping. Naast winkelen staat de beleving centraal. Handelaars trakteren daarom op een hapje en een drankje of bieden een geschenkje aan. Er zijn ook verschillende dj-sets en modeshows. De animatie is dit jaar geïnspireerd op Fame The Musical, die deze zomer naar het Kursaal van Oostende komt. Er zijn enkele optredens en mobiele acts. In het Feest-en Kultuurpaleis zal er dan weer een karaoke zijn met de liedjes van Fame. Speciaal voor deze editie werd ook een trendy ijsje ontwikkeld door Gelato Maxzim. Het is een ijsje met aardbei en framboos genaamd ‘pink with a touch of coco’. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en schepenen Charlotte Verkeyn (N-VA) en Maxim Donck (N-VA) proefden al eens en waren alvast tevreden. Het ijsje kost 2,90 euro. Er zullen voor de shoppers ook parkingcheques aangeboden worden om twee uur gratis te parkeren.